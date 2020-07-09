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В Саратовской области предлагают запретить продажу зажигалок детям

11:39 9.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Правительство Саратовской области обсуждает законопроект о запрете продажи несовершеннолетним зажигалок и другой продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ.

Как пишет РИА Новости, данный законопроект стал ответом на распространившийся среди подростков вид токсикомании - сниффинг (вдыхание бытового газа). Подобный вид токсикомании вызывает аритмию и остановку сердца и с высокой степенью вероятностью приводит к летальному исходу.

Согласно данным СК РФ, количество подростков, погибших от сниффинга ежегодно растет. Чаще всего это подростки в возрасте от 10 до 17 лет.

Инициаторы законопроекта отмечают, что товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются предметами, которые необходимы ребенку или подростку в повседневной жизни. "Наличие у несовершеннолетних права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием", - говорят парламентарии. 

Законопроект предлагает установить ограничение розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, баллоны со сжиженным газом любой емкости, используемые для работы бытовых туристских плит, заправки зажигалок) для личных и бытовых нужд на территории Саратовской области. 

Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Мосгордумы.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России
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