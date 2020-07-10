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Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

15:20 10.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Басманный суд Москвы постановил о двухмесячном аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Во время процесса Фургал назвал себя экс-губернатором. «Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — заявил политик в ответ на вопрос судьи о месте работы.

По версии следователей, чиновник причастен к ОПГ, которая совершала убийства бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Губернатору инкриминируются покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

Сторона защиты намерена обжаловать это решение. «Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу»,— цитирует «Коммерсант» юриста Бориса Кожемякина.

Темы: Москва, Хабаровский край, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Отставки и назначения в российской политике, Расследования в России
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 22:09
Гость: IgS

а вы знаете сколько ФСБ эльцина разрабатывало и компромат собирало? а ведь в фильме документальном - американцы сняли как их ЦРУшник восточного отдела передал через закладки и подписку о сотрудничестве и донесения этого обиженного богом урода. или вы думаете что он сам ушел? и ненавистное КГБ рулить поставил? Ага. А американец-то тот сидит пожизненно.
10.07.2020, 21:20
Гость: Штурману

Ну тогда компромат найдётся на всех!!! Вообще без какого-либо исключения. До самых, самых верхов.
Они тогда верхами и не мечтали быть...А что 16 лет в носу ковыряли? Или глаза закрывали? Или у самих рыльце в пушку, а сейчас обезопасились и разгуляй начался? Или просто указ дан - зачморить!
А?
10.07.2020, 21:15
Гость: ...

Угу... как бы все ясно... начал хорошо работать, по совести, для блага народа, проживающего в крае. Народ потянулся... возникла угроза... ну так, на горизонте, типа Грудинина. Надо задушить в зародыше! Не дай бог народ повольготнее вздохнёт, захочет со всеми поделиться, что может жизнь быть лучше и справедливее, чем сейчас. Народ заволнуется, устали...Увидит, что не «кто, если не он,» ещё кто-то... даже нааааамного лучше
Обнуленышу это никак нельзя допускать. Аллигаторы то давят... урчать потом в уши людей трудно будет... хотя.. а что трудно то. Со всех сторон себя прикрыл...
Вот народ только.... он всегда на передовой. Незащищённый...
Очень хочется надеяться на справедливость. Не Фсбэшную. Общепринятую, человеческую
Вот интересно... а что вдруг после 1 июля как из рога изобилия посыпались обвинения на голову тех, кто воспринимается как оппозиция. Повякивают на эту тему, но все в пассиве... боятся.. да и просто усталость от вечной несправедливости, надуваловки какой-то на всех уровнях, извечной настороженности, чтобы не обвели вокруг пальца... над нами ловкие напёрсточники и их потомство.
Ну просто такое впечатление у меня. Куда не ткнись- везде развод какой-то...
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