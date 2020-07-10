Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

15:20

Басманный суд Москвы постановил о двухмесячном аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Во время процесса Фургал назвал себя экс-губернатором. «Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — заявил политик в ответ на вопрос судьи о месте работы.

По версии следователей, чиновник причастен к ОПГ, которая совершала убийства бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Губернатору инкриминируются покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

Сторона защиты намерена обжаловать это решение. «Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу»,— цитирует «Коммерсант» юриста Бориса Кожемякина.