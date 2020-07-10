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На Фургала решили возложить ответственность за гибель детей в «Холдоми»

11:38 10.07.2020
Пожар в детском лагере Холдоми
Скриншот с YouTube

Хабаровского губернатора Сергея Фургала попросили привлечь к ответственности за гибель детей в лагере "Холдоми" в 2019 году. Как пишет "Интерфакс" с просьбой возбудить уголовное дело против Фургала выступил адвокат Игорь Трунов.

По мнению юриста, губернатор должен быть привлечен к ответственности по статьям о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, о причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и о халатности.

Трунов исходит из того, что лагерь "Холдоми" располагался на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", а по закону ответственность за безопасное развитие таких территорий несет губернатор региона. Лагерь же был обустроен "с многочисленными нарушениями", Фургал его открывал.

По мнению юриста, Фургал был осведомлен о небезопасной ситуации в палаточном городке, но ничего не сделал, чтобы исправить нарушения. В качестве доказательства вины губернатора, адвокат приводит его слова, сказанные после пожара, о том, что "там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски". Таким образом, считает Трунов, чиновник понимал возможные последствия, в том числе и гибель детей. 

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В результате возгорания полностью сгорели 20 палаток, погибла 11-летняя девочка, трое детей позже скончались в больнице от ожогов. Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Темы: Хабаровский край, Пожары и возгорания в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 13:06
Гость: Кто у нас главный

Виновата система, режим, те кто выдвигает во власть людей с лёгкостью готовых нарушать закон. Эта когорта с 92 не меняется.
10.07.2020, 12:54
Гость: Нет, Гозман, нет

Случилось чудо. Сей адвокат прозрел. Господин Путин его исцелил. Вспоминается повесть Леонида Соловьева о Ходже Насредине.
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... долетел голос самого главного ишана только что закончившего проповедь:
— Слепого! Подведите ко мне слепого!
Он подошел к главному ишану, упал перед ним и коснулся губами ступеней гробницы; ишан возложил^ руки на его голову — и он исцелился мгновенно.
— Я вижу! Вижу! — закричал он высоким, дрожащим голосом. — О святейший Богаэддин, я вижу, я вижу! О небывалое исцеление, о великое чудо!
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