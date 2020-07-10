На Фургала решили возложить ответственность за гибель детей в «Холдоми»

11:38

Хабаровского губернатора Сергея Фургала попросили привлечь к ответственности за гибель детей в лагере "Холдоми" в 2019 году. Как пишет "Интерфакс" с просьбой возбудить уголовное дело против Фургала выступил адвокат Игорь Трунов.

По мнению юриста, губернатор должен быть привлечен к ответственности по статьям о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, о причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения обязанностей и о халатности.

Трунов исходит из того, что лагерь "Холдоми" располагался на территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", а по закону ответственность за безопасное развитие таких территорий несет губернатор региона. Лагерь же был обустроен "с многочисленными нарушениями", Фургал его открывал.

По мнению юриста, Фургал был осведомлен о небезопасной ситуации в палаточном городке, но ничего не сделал, чтобы исправить нарушения. В качестве доказательства вины губернатора, адвокат приводит его слова, сказанные после пожара, о том, что "там северный район, ночью холодно, мы должны же предполагать, что там будут ночью включать обогревательные приборы, что там будут розетки, переноски". Таким образом, считает Трунов, чиновник понимал возможные последствия, в том числе и гибель детей.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В результате возгорания полностью сгорели 20 палаток, погибла 11-летняя девочка, трое детей позже скончались в больнице от ожогов. Всего в лагере на момент пожара находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.