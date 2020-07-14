Пульты ДУ для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

13:35

Россия может столкнуться с проблемами при ввозе в страну пультов дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и бытовой техники, пишет газета "Ведомости"

По данным издания, которое ссылается на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову, Минфин своим приказом о компетенции таможенных органов приравнял пульты ДУ к электронным сигаретам, которые, в свою очередь, могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ).

Это постановление привело к правовой неопределенности и сделало невозможным оформление ввоза импортных пультов дистанционного управления для телевизоров.

Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров. Теперь же пульты ДУ нельзя оформить на ЦАТ, так как они не облагаются акцизом, как электронные сигареты, и в тоже время их тоже нельзя оформить на обычной таможне. Кроме того, пультов ДУ нет и в отдельном положении приказа, где перечислены товары, которые должны проходить через ЦАТ.

По мнению специалистов, проблемы с декларированием пультов могут привести к остановке российских заводов по сбору телевизоров, так как в России собирается около 90% продаваемых здесь телевизоров, но практически все пульты импортируются.