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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

13:35 14.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Россия может столкнуться с проблемами при ввозе в страну пультов дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и бытовой техники, пишет газета "Ведомости"

По данным издания, которое ссылается на письмо ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову, Минфин своим приказом о компетенции таможенных органов приравнял пульты ДУ к электронным сигаретам, которые, в свою очередь, могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ).

Это постановление привело к правовой неопределенности и сделало невозможным оформление ввоза импортных пультов дистанционного управления для телевизоров.

Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров. Теперь же пульты ДУ нельзя оформить на ЦАТ, так как они не облагаются акцизом, как электронные сигареты, и в тоже время их тоже нельзя оформить на обычной таможне. Кроме того, пультов ДУ нет и в отдельном положении приказа, где перечислены товары, которые должны проходить через ЦАТ.

По мнению специалистов, проблемы с декларированием пультов могут привести к остановке российских заводов по сбору телевизоров, так как в России собирается около 90% продаваемых здесь телевизоров, но практически все пульты импортируются. 

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 19:11
Гость: Cемён

Вспомним молодость!!!
14.07.2020, 18:43
Гость: А кто во главе?

Сборщик налогов, причем его действия на посту именно сборщика на мошеннические больше смахивают.Повторные счета на оплату, которые якобы, чтобы через автомат прошли, надо оплатить, а потом сумму вернут, это что?
14.07.2020, 17:12
Гость: однозначно

Прикол автора статьи!
Все комментарии (12)
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