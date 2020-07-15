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Иван Голунов подал иск к полицейским на 5 млн рублей

15:07 15.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым экс-полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года. Об этом сообщило само издание.

Истец требует возмещения морального вреда. Как отмечает Голунов, бывшие силовики некачественно выполняли свою работу и должны вернуть доход, который получили за время службы в отделе контроля за оборотом наркотиков.

«Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением»,— сообщил Голунов «Интерфаксу».

Журналист пояснил, что сумма в 5 миллионов (по миллиону на каждого экс-полицейского) обусловлена рекомендациями его защитника.

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Темы: Расследования в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 20:26
Гость: Мама Корбена Далласа

А вот и те самые полицейские подтянулись.
15.07.2020, 20:17
Гость: так вот

данный персонаж уже никакого доверия не внушает . Что то больно рьяно стал защищать Ванюшу из рогозинской конторы . Одним словом - продукт Медузы .
15.07.2020, 18:57
Гость: На самом деле

одному такому уроду, эксперту за экспертизу с "пьяным мальчиком" надо было лет 50 давать на ИТК строгого режима, но оборотень отделался легким испугом.
Всех экспертов надо строго проинспектировать. Большинство из них преступники, наживающиеся на использовании служебного положения.
Пора уже с этих УРОДОВ спрашивать построже.
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