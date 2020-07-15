Иван Голунов подал иск к полицейским на 5 млн рублей

15:07

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым экс-полицейским, которые задерживали его по делу о наркотиках в июне 2019 года. Об этом сообщило само издание.

Истец требует возмещения морального вреда. Как отмечает Голунов, бывшие силовики некачественно выполняли свою работу и должны вернуть доход, который получили за время службы в отделе контроля за оборотом наркотиков.

«Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением»,— сообщил Голунов «Интерфаксу».

Журналист пояснил, что сумма в 5 миллионов (по миллиону на каждого экс-полицейского) обусловлена рекомендациями его защитника.

В январе 2020 года суд арестовал Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.