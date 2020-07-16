Депутаты предложили штрафовать за шум ночью на 50 тысяч рублей

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За нарушение тишины в многоквартирных домах может быть введен штраф до 50 тысяч рублей. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, на осенней сессии нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект, который дополнит Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью.

По мнению депутата, штрафы должны составлять от 3 до 10 тысяч рублей, но депутатами предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей, "чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", пояснил Выборный.

По его словам, каждый регион будет устанавливать свое время тишины, в зависимости от местных особенностей. А в органах правопорядка появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.