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Депутаты предложили штрафовать за шум ночью на 50 тысяч рублей

08:51 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

За нарушение тишины в многоквартирных домах может быть введен штраф до 50 тысяч рублей. Об этом заявил в интервью "Парламентской газете" член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, на осенней сессии нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект, который дополнит Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью.

По мнению депутата, штрафы должны составлять от 3 до 10 тысяч рублей, но депутатами предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей, "чтобы у правоохранителей  была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации", пояснил Выборный.

По его словам, каждый регион будет устанавливать свое время тишины, в зависимости от местных особенностей. А в органах правопорядка появятся свои подразделения, которые будут реагировать на нарушения, фиксировать их и проводить необходимые экспертизы и проверки.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 15:32
Гость: Шило

Вот опять популисткое заявление.
А будут штрафовать или доказывать надо, адвокатов собирать и другая бумажная волокита ну не могут у нас законы принимать, не могут. Не работают они!
16.07.2020, 15:19
Гость: Оттудова

Понапокупают себе халуп в муровеЛьнике, а потом носятся "за тишину" как курица с яйцом. Как говорил незабвенный ДАМ, если нет денег на стоянку - не фиг покупать машину. По аналогии, не хватает денег на звукоизоляцию - вставь себе беруши. ;-)
16.07.2020, 14:29
Гость: Реалло

1. Штраф 50 тыр.
2. Уг УК и статья.
3. Реальный срок 2-5 лет и Конфискация (!!!) квартиры.
Все комментарии (17)
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