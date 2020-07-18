Кадыров обязал бюджетников подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

19:21

Госслужащим Чечни следует подписаться на аккаунты ЧГТРК "Грозный" в социальных сетях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном совещании в селе Хой Веденского района республики.

"Я не понимаю, если у человека есть страница в инстаграме, как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине - какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают - он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути", - заявил Кадыров.

"Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в YouTube, во "ВКонтакте", в других социальных сетях, то это опасный для нас человек", - добавил глава республики.

В репортаже "Грозного", посвященном заседанию в селе Хой, Кадыров также обратил внимание на попытки создать негативный информационный фон вокруг Чечни, чтобы дестабилизировать обстановку в республике, пишет Newsru.com.

"Мы должны дать решительный отпор нашим врагам, которые вооружились ложью и пытаются очернить нас. Это не только обязанность властей и СМИ. Я считаю, что гражданский долг каждого человека - разрушать ложь правдой любыми доступными способами!" - подчеркнул глава республики.