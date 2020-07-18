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Кадыров обязал бюджетников подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

19:21 18.07.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Госслужащим Чечни следует подписаться на аккаунты ЧГТРК "Грозный" в социальных сетях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном совещании в селе Хой Веденского района республики.

"Я не понимаю, если у человека есть страница в инстаграме, как он может не подписаться на канал ЧГТРК "Грозный". Вся информация находится там. Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине - какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают - он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути", - заявил Кадыров. 

"Если он в соцсетях и не подписан на канал "Грозный" в YouTube, во "ВКонтакте", в других социальных сетях, то это опасный для нас человек", - добавил глава республики.

В репортаже "Грозного", посвященном заседанию в селе Хой, Кадыров также обратил внимание на попытки создать негативный информационный фон вокруг Чечни, чтобы дестабилизировать обстановку в республике, пишет Newsru.com.

"Мы должны дать решительный отпор нашим врагам, которые вооружились ложью и пытаются очернить нас. Это не только обязанность властей и СМИ. Я считаю, что гражданский долг каждого человека - разрушать ложь правдой любыми доступными способами!" - подчеркнул глава республики.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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19.07.2020, 00:00
Гость: Макар

И это- так. Но, старается, показывает преданность и усердие.
18.07.2020, 23:18
Гость: чинделе

Ничего нового,- в СССР все коммунисты были обязаны выписывать газету "Правда". Хотя, когда пришла пора, они, коммунисты, как самая "продвинутая" и чувствительная часть общества, переобулись быстрее всех.
18.07.2020, 21:29
Гость: Гость

А что там интересного - отстой. Я свои региональные новости даже не смотрю - не интересно. Да ладно какая-то провинция - я даже в ленте новостей со всего мира иногда не могу найти хотя бы две интересные новости в день для сайта. Порой такая фигня - что не из чего и выбирать. Был у нас один сайт с нтересными новостями, с которого я нагло передирала. Так даже он исчез из ленты новостей - и тут все по блату оказывается. Да честно говоря наши вообще офигели. У самих ничего толкового нет, и российские сайты тоже заблокировали. Я даже вынуждена обходить блокировку, чтобы найти хоть что-нибудь стоящее. Ну реально ни фига нормального нет своего, так ещё и чужое блокируют. Видите, какой я опасный человек на самом деле. Обхожу блокировку, чтобы зайти на сайт врага, копирую оттуда материал, обрабатываю его слегка - так сказать окультуриваю. И выкладывают на сайте уже с украинским адресом, который считается не опасным нигде в мире, кроме России. Но даже здесь прокатывает, поскольку у него московская прописка, а значит тоже проходит как свой. Вот такой я коварный человек на самом деле. И в соцсетях кстати, меня тоже нет. Явно не спроста...
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