В чешском аналитическом центре отрицают связь с Иваном Сафроновым

18:35

"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов агентству "Интерфакс".

Он отметил, что вся деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ "нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

Отвечая на вопрос о том, принимал ли Сафронов какое-либо участие в работе центра или подготовке материалов для него, Суворов подчеркнул, что "Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет".

"Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами", - добавил PR-менеджер CBAP.

Ранее российское издание "Проект" опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidove noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам Мартине Ларише, предположив, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

"Русская служба Би-би-си" нашла Лариша, который ныне возглавляет "Центр безопасности анализа и предотвращения" (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP). Он рассказал, что познакомился с журналистом еще в 2012 году, но не имел доступа к секретным данным и не сотрудничал со спецслужбами.