Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

18:13

Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Они отменяют возможность особого порядка рассмотрения дел по тяжким преступлениям.

При применении особого порядка обвиняемый полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и дело рассматривается без судебного разбирательства. В этом случае судья не может назначить наказание более чем в две трети от максимального срока заключения, штрафа или иных видов санкций по предъявленной статье. Вместе с тем, осужденный в особом порядке гражданин лишается права на обжалование приговора.

В соответствии с поправками, теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести, сообщает РБК. Согласно ст. 15 УК РФ, к ним относятся умышленные преступления, максимальное наказание за которые не превышает пять лет тюрьмы. В этот пункт входят и все преступления, совершенные по неосторожности.

Ограничить возможность применения особого порядка судебного разбирательства в апреле 2019 года предложил Верховный суд, соответствующую инициативу ВС вынес на рассмотрение Госдумы.

«Дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установление на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. Обеспечить такие гарантии возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства», — говорилось в пояснительной записке к поправкам.