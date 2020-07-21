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Треть россиян предпочли бы электронное голосование на следующих выборах

08:19 21.07.2020
Электронное голосование за Конституцию
Фото с сайта mos.ru

Почти треть россиян на следующих выборах предпочли бы голосовать дистанционно с помощью интернета.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры, за голосование через интернет высказался каждый третий респондент, имеющий право голоса (почти 30%).

Наиболее популярен такой способ голосования у россиян в возрасте 25-34 лет. 

Среди преимуществ электронного голосования респонденты назвали отсутствие необходимости выходить из дома, быстроту и удобство.

Отмечается, что 42% опрошенных знают, что у жителей Москвы и Нижнего Новгорода была возможность голосовать через интернет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, столько же респондентов слышали об этом, но без подробностей, ничего об этом не знали 16% участников опроса.

Традиционным способом голосовать предпочли бы две трети россиян (65%). Этот способ голосования больше всего предпочитают респонденты старше 60 лет. 

Голосование по почте, согласно исследованию, выбрал бы 1% россиян.

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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21.07.2020, 15:07
Гость: Иван Иваныч

Ряд стран и государств, такие как Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Эстония, уже применяли технологию интернет-голосования на выборах различных уровней (от местных до парламентских). Эстония в октябре 2005 года, во время проведения выборов местных органов власти, стала первой страной в мире, которая легально провела голосование через Интернет, как одно из средств подачи голосов.В 2007 году Эстония стала первой в мире страной, предоставившей своим избирателям возможность голосовать через Интернет на парламентских выборах.
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Но претензии у тебя только к России. ..
21.07.2020, 14:41
Гость: 1

Ну раз нам не светит, у вас, Европеец, и подавно не будет!
21.07.2020, 14:05
Гость: gvozd

електронное голосование теперь стало Возможным, благодаря технологии blockhain - та самая что дала жизнь биткойну и всем криптовалютм.
это Работает, это не зависит от государства, это устойчиво к вмешательству и фальсификации.
биткойн Кагал пытается завалить с 2009го - пока без какого либо прогресса.
однако есть проблемы.
проблемы как всегда создает Государство.
по законам рф (и по всему западу) человек не можетиметь крипотграфических ключей шифрования которые не может взломать местный вертухай - они это замаскировали словом "сертификация".
если человек имеет ключь и доступ к шифрованию - он обязан Отдать ключь менту по первому требованию или сесть в тюрьму за то что гад имеет какие то секреты от Кагала.
в рф запрещено использование несертифицированных фсб средств шифрования и даже более того - ключи выдает само фсб ха ха ха..
таким образом, все сразу превращается в очередной фарс Кагала.
если нет шифрования которое не под контролем фсб - значит електронное голосвание идет под контролем фсб..
то есть, Нет никакого голосования.
наглядный пример того, как Законы и Кагал стоят на пути к свободе и прогрессу человечества.
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