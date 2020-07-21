Треть россиян предпочли бы электронное голосование на следующих выборах

08:19

Почти треть россиян на следующих выборах предпочли бы голосовать дистанционно с помощью интернета.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры, за голосование через интернет высказался каждый третий респондент, имеющий право голоса (почти 30%).

Наиболее популярен такой способ голосования у россиян в возрасте 25-34 лет.

Среди преимуществ электронного голосования респонденты назвали отсутствие необходимости выходить из дома, быстроту и удобство.

Отмечается, что 42% опрошенных знают, что у жителей Москвы и Нижнего Новгорода была возможность голосовать через интернет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, столько же респондентов слышали об этом, но без подробностей, ничего об этом не знали 16% участников опроса.

Традиционным способом голосовать предпочли бы две трети россиян (65%). Этот способ голосования больше всего предпочитают респонденты старше 60 лет.

Голосование по почте, согласно исследованию, выбрал бы 1% россиян.