Волга «Концерт II»

Исполнитель: Волга, Название: «Концерт II», Стиль: этно-электроника, Год: 2025

Жизнь человеческая кратка и непрочна. Казалось бы, еще 10 лет назад группа «Волга» была непререкаемым авторитетом в среде московских этно-роковых проектов. Но в 2020 году из жизни ушел дизайнер и конструктор редких инструментов Юрий Балашов, а год спустя — вокалистка Анжела Манукян. Нынешний релиз лейбл «Выргород» посвятил их памяти и приурочили 60-летию певицы.

Несмотря на то, что в компиляцию вошли концертные записи 2002-2004 годов, это все-таки, как отметила Рада Анчевская в пресс-релизе к диску, именно альбом, а не сборник. Песни имеют либо обрядовое значение, либо таят в себе какую-то недосказанную тайну. Начинается все с рождественской «Свят вечор», герои которой требуют лакомств за свои колядки, а потом Анжела Манукян принимается излагать историю «Танюши», которая умерла от испуга, вызванного влюбленностью в нее сына воеводы. Песня известна также в исполнении группы «Альянс» с альбома «Сделано в белом», но версия «Волги» звучит с неизбывным женским трагизмом. Что интересно, «Танюша» записана на концерте во Франции, и в этой же стране играть ее доводилось и «Альянсу».

«Кисель» Анжела Манукян исполняет с забавными плотоядными интонациями. В «Суфии» на передний план ненадолго выходит не столько славянская, сколько восточная этника. «Кручу» - невероятная история рукодельницы, желающей приворожить своей работой самого князя. «Снежки» - настоящий триллер о свалившемся с печи бедолаге. «Веночек» поднимает извечную тему нелегкой женской доли, когда девушка уже по одному обряду на реке узнает о том, что ей надлежит выйти замуж не за молодого, а за старого.

Финальная «Подблюдная» сообщает альбому кольцевую композицию — только теперь рождественское колядование происходит не на Земле, а в раю. Особый смысл на этом фоне обретает реплика кого-то из участников проекта, что вроде все — и теперь впереди только музыка. И действительно — Анжела Манукян и Юрий Балашов отправились теперь в пространство абсолютной Музыки!