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В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

13:41 22.07.2020
Ми-8АМТШ-ВН
Скриншот с YouTube

Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрея Богинского.

Отмечается, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.

Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Кроме того, его оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Машина оборудована цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.

Также Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. Далее к полетам подключатся еще две машины данного типа. 

Поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать уже в 2020 году. 

Темы: Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 22:34
Гость: сергей

Очень новый с 1961 г по2020 небыло ни одного года без аварий.
22.07.2020, 22:04
Гость: anton

Этому новому 59 лет,как он первый раз взлетелв 61 году.
22.07.2020, 20:37
Гость: Ссссс!!!!!!!

Испытывая очередную новую ракету или иную технику нам впаривают,что уж эта техника верх совершенства и лучше ее быть не может.Но проходит небольшое время и оказывается,что то была паршивая техника и срочно нужна новая.Зачем нам,баранам пудрят мозги?Ну нужна техника Кремлю для защиты себя любимого,так ковыряйтесь там себе в удовольствие,насколько вам позволяют ресурсы ,содранные с нас.А нам баранам без разницы,потратили вы эти ресурсы на ракеты или просто прожрали,пропили.В любом случае это наш хлеб с маслом,пронесенный мимо нашего рта.
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