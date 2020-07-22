В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета

13:41

Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрея Богинского.

Отмечается, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях.

Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра. Кроме того, его оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов.

Машина оборудована цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Есть гиростабилизированная оптико-электронная система, поисковой прожектор с инфракрасным излучателем, двухдиапазонное светотехническое оборудование. Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения.

Также Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны ЛСЗ-8ВН, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. Далее к полетам подключатся еще две машины данного типа.

Поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать уже в 2020 году.