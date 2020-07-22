Пресс-секретарь «Роснефти» предложил лишить молодежь избирательных прав

23:17

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предложил лишить российскую молодежь избирательных прав. Более того, он назвал это необходимостью. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM».

«Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну моё мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодёжь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом», - заявил Леонтьев