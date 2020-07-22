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Пресс-секретарь «Роснефти» предложил лишить молодежь избирательных прав

23:17 22.07.2020
Михаил Леонтьев. Фото: Радио КП

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предложил лишить российскую молодежь избирательных прав. Более того, он назвал это необходимостью. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести FM».

«Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что эти люди ничего не знают, это почти Украина, это чудовищно. Ну моё мнение: нынешней молодёжи вообще не нужны избирательные права. Потому что молодёжь, это состояние болезненное, которое проходит с возрастом», - заявил Леонтьев 

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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23.07.2020, 04:53
Гость: Шило

Я человек зрелово возраста, незнаю где и с кем, из молодежи, он сталкивается, но она у нас на 99% адекватна!
И еще, будущее за молодежью. Да, уж, ляпнул не подумав!
23.07.2020, 04:53
Гость: бп-320

в принципе прав .лишать НАДО .Только не молодёжь а лиц имеющих двойное гражданство и вид на жительства в других странах . Про права быть избираемым тоже надеюсь понятно
23.07.2020, 04:10
Гость: Сердечник

если ещё учесть что по-настоящему взрослым человек может стать не с годами, а на определённом этапе развития ...
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