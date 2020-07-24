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Дегтярев решил уехать из Хабаровска на время митингов

11:53 24.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправится в грядущие выходные в «глубинку». Об этом он рассказал в беседе с прессой, пишет РБК.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал политик.

Дегтярев отметил, что провел последние дни на своем рабочем месте, а если куда-то и выезжал, то это были рабочие поездки на объекты образования и здравоохранения. За это время врио губернатора успел пройтись по Хабаровску всего пару раз и несколько раз зайти в магазины. «Поэтому, конечно, в выходные я поеду по краю», — пояснил чиновник.

Отъезд Дегтярева проходит на фоне двухнедельных акций протеста в Хабаровске, причем самые масштабные митинги приходятся именно в выходные. Однако врио губернатора не видит смысла оставаться на выходные в Хабаровске. По его словам, в регионе живет огромное количество людей, и всем им нужен губернатор, который поможет решить их вопросы.

Предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств. На несанкционированных акциях в его поддержку звучат лозунги «Свободу Фургалу!» и «Мы здесь власть!». Также митингующие требуют отставки Михаила Дегтярева.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 17:48
Гость: НуНу

О каком народе вы пишете на демонстрации??????....Это стая Воришек и Бандитов котороые теряют кормушки, а кое кто и свободу...Вой и вонь до небес....хотя не верю что пропустят,уже не первый раз...Идёт ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ зачистка,только однообразный воооооой.....
24.07.2020, 17:36
Гость: demos

Скорее всего, власть попытается подавить протесты с помощью нацгвардии и омона, но тогда вся Россия поднимется. Чем хуже, тем лучше, потому как добровольно эта власть не уйдёт, слишком много преступлений за плечами.
24.07.2020, 17:15
Гость: //

Бухает, штоле?
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