Дегтярев решил уехать из Хабаровска на время митингов

11:53

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправится в грядущие выходные в «глубинку». Об этом он рассказал в беседе с прессой, пишет РБК.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал политик.

Дегтярев отметил, что провел последние дни на своем рабочем месте, а если куда-то и выезжал, то это были рабочие поездки на объекты образования и здравоохранения. За это время врио губернатора успел пройтись по Хабаровску всего пару раз и несколько раз зайти в магазины. «Поэтому, конечно, в выходные я поеду по краю», — пояснил чиновник.

Отъезд Дегтярева проходит на фоне двухнедельных акций протеста в Хабаровске, причем самые масштабные митинги приходятся именно в выходные. Однако врио губернатора не видит смысла оставаться на выходные в Хабаровске. По его словам, в регионе живет огромное количество людей, и всем им нужен губернатор, который поможет решить их вопросы.

Предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств. На несанкционированных акциях в его поддержку звучат лозунги «Свободу Фургалу!» и «Мы здесь власть!». Также митингующие требуют отставки Михаила Дегтярева.