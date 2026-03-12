Продажи пейджеров и раций выросли на фоне ограничений в Москве

Россияне стали чаще покупать рации и пейджеры на фоне ограничений связи в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщили в Wildberries & Russ.

Оборот раций вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%, стационарных телефонов – на четверть. «Wi-Fi-роутерами россияне, по всей видимости, закупились еще в прошлом году – рост [в 2025 г.] составил 70% по сумме и 60% – в натуральном выражении», – отметили в маркетплейсе.

Наблюдается рост и на бумажные карты города. В период с 6 по 11 марта относительно 6–11 февраля продажи автодорожных карт на Wildberries в Москве увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных – на 70%. При этом продажи карт России, мира и учебных не изменились и даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.03.2026, 22:45
    Гость: Боцман

    Самая надёжная связь это сигнальщики с флажками на крышах домов. Видимо скоро к этому прийдем. Когда я пару лет назад отказывался от проводного домашнего телефона меня долго уговаривали его оставить. Приводили много аргументов что сотовая связь не надёжная как в воду глядели. И в критической ситуации может отказать и нельзя будет вызвать например скорую или пожарных. Может быть власти ещё и проводные радио восстановят было бы классно.

  4. 12.03.2026, 22:44
    Гость: о как !

    сначала надо дозвониться,чтобы пейджер сработал.Бред все это ,про рации,пейджеры и голубей.

  5. 12.03.2026, 20:59
    Гость: Грабли&вилы

    У кого там папа/дед при СССР был радиолюбителем? Доставайте технику с чердаков и антресолей

Все комментарии (15)
Выбор читателей
США разрешили Индии покупать российскую нефть с танкеров
Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В ЕК призвали Киев «сбавить тон» после угрозы Зеленского в адрес Орбана
Трамп возложил ответственность за удар по школе для девочек на сам Иран
Избранное
«Моральный кодекс» захотел Брежнева, «чтобы было все по-прежнему»
Леонид Фёдоров «Последний друг»
Глеб Самойлов и The Matrixx, 11 марта, «ГлавКлуб»
MOSKWITCH «Чернобелый» (интернет-релиз)
«ЙОРШ», 15 апреля, «Урбан»
Кинопремьера «Конец Славы»: представь себе, что ты лежищь в гробу
Pyramaze «Bloodlines»
Вольный путь «Мастер ветер» (интернет-сингл)
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
«Банда Четырех» обкатала «Американского психопата» в Москве
Kruger «XXX» (3СD)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации