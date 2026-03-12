Продажи пейджеров и раций выросли на фоне ограничений в Москве
Россияне стали чаще покупать рации и пейджеры на фоне ограничений связи в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщили в Wildberries & Russ.
Оборот раций вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%, стационарных телефонов – на четверть. «Wi-Fi-роутерами россияне, по всей видимости, закупились еще в прошлом году – рост [в 2025 г.] составил 70% по сумме и 60% – в натуральном выражении», – отметили в маркетплейсе.
Наблюдается рост и на бумажные карты города. В период с 6 по 11 марта относительно 6–11 февраля продажи автодорожных карт на Wildberries в Москве увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных – на 70%. При этом продажи карт России, мира и учебных не изменились и даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что то никакого ограничения не чувствую.
600-700 км-сколько границ пересек?
Самая надёжная связь это сигнальщики с флажками на крышах домов. Видимо скоро к этому прийдем. Когда я пару лет назад отказывался от проводного домашнего телефона меня долго уговаривали его оставить. Приводили много аргументов что сотовая связь не надёжная как в воду глядели. И в критической ситуации может отказать и нельзя будет вызвать например скорую или пожарных. Может быть власти ещё и проводные радио восстановят было бы классно.
сначала надо дозвониться,чтобы пейджер сработал.Бред все это ,про рации,пейджеры и голубей.
У кого там папа/дед при СССР был радиолюбителем? Доставайте технику с чердаков и антресолей