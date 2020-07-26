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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

11:10 26.07.2020
Фото с сайта Ekhokavkaza.com

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян», пишет РБК.

По данным ГУ МВД Москвы, в ходе столкновений, которые проходили 23–25 июля, участники беспорядков — уроженцы Азербайджана и Армении — били витрины и участвовали в драках. Задержаны были более 30 человек. Некоторых из них суд арестовал и отправил под стражу. Возбуждены уголовные дела в том числе и по статье «Разбой» после ограбления кафе на юго-востоке столицы.

Саркисов в заявлении, в частности, отметил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма, избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

По его словам, «необходимо остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует сородичей на экстремизм».

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.

Темы: Азербайджан, Армения, Москва, Межнациональные отношения в мире
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Комментарии читателей
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26.07.2020, 13:49
Гость: личный опыт

не сложно догадаться, за счет уменьшения страховых выплат обычным застрахованным гражданам России - читай, русским людям.
26.07.2020, 13:17
Гость: За чей счет

банкет?
26.07.2020, 13:05
Гость: a

"миллиардер Сергей Саркисов?" Господа, где я живу? Кавказцы и закавказцы захватили, кажется, всё! Кроме банков и эстрады, где выходцы из еще более южных библейских краев.
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