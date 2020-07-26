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Жители Перми выстроились в живую цепь, чтобы вытащить тонущую женщину

17:20 26.07.2020
Стоп-кадр из видео

В Перми очевидцы спасли из воды 32-летнюю женщину, которая тонула в реке Кама. Чтобы вытащить ее из водоема через склон набережной, им пришлось выстроится в живую цепь, взявшись за руки, пишет Znak.com.

Женщина по непонятным причинам бросилась в воду и доплыла до середины реки. Там она начала тонуть. Случайный прохожий поплыл за ней, доплыл с ней до берега. Но  самостоятельно вытащить женщину из воды он не смог из-за скользких бетонных плит на набережной. Тогда люди выстроились в цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить женщину по скользкому склону. Судя по кадрам, на помощь пришли порядка 30 человек. Спасенную передали медикам.

Темы: Пермь
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Комментарии читателей
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26.07.2020, 21:00
Гость: федулка

Недавно видел в сети видео, как в САСШ люди принимают на скрещенные руки двух детей, прыгающих из горящей квартиры 5-го этажа. Вышеизложенный факт из той же серии. Всем моё уважение и почёт! Есть ещё ГЕРОИ нашего времени. Жаль что их всё меньше и меньше!
26.07.2020, 20:16
Гость: Макар

Есть ещё ЛЮДИ в русских селеньях... Немного, но есть...
26.07.2020, 20:02
Гость: World

Достойно всяких красивых слов. Молодцы.
Еще осталось в народе добро. Не все очерствели.
Но то не бог а бог в том что сам случай
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Это на счет народа - богоносца в следдующих темах
Если случай общий народ сам не поймет - то это из этой сферы.
Сам шанс.
Здесь шанс использовали. Моодцы!
Все комментарии (6)
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