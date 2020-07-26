Жители Перми выстроились в живую цепь, чтобы вытащить тонущую женщину

17:20

В Перми очевидцы спасли из воды 32-летнюю женщину, которая тонула в реке Кама. Чтобы вытащить ее из водоема через склон набережной, им пришлось выстроится в живую цепь, взявшись за руки, пишет Znak.com.

Женщина по непонятным причинам бросилась в воду и доплыла до середины реки. Там она начала тонуть. Случайный прохожий поплыл за ней, доплыл с ней до берега. Но самостоятельно вытащить женщину из воды он не смог из-за скользких бетонных плит на набережной. Тогда люди выстроились в цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить женщину по скользкому склону. Судя по кадрам, на помощь пришли порядка 30 человек. Спасенную передали медикам.