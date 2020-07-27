ФСБ ликвидировала террориста в подмосковных Химках

16:39

Федеральной службой безопасности России совместно с МВД и Следственным комитетом ФСБ уничтожила в ходе перестрелки в городе Химки Московской области выходца из Средней Азии, который планировал совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве.

В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью), говорится в сообщении ФСБ.

При осмотре места происшествия у мужчины были обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

Как установило следствие, неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста.