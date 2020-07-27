]]>
]]>
Главная В России Новости

ФСБ ликвидировала террориста в подмосковных Химках

16:39 27.07.2020
Стоп-кадр из видео

Федеральной службой безопасности России совместно с МВД и Следственным комитетом ФСБ  уничтожила в ходе перестрелки в городе Химки Московской области выходца из Средней Азии, который планировал совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве. 

В ходе работы сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный неустановленный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью), говорится в сообщении ФСБ.

При осмотре места происшествия у мужчины были обнаружены автомат АК-74у, три снаряженных магазина, 2 гранаты Ф-l и 1 граната РГД.

Как установило следствие, неизвестным преступником является гражданин одной из стран Центральной Азии, проживавший в столице в арендованной квартире. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который через своих знакомых несколько дней разыскивал последнего, чтобы не допустить выезд родственника в Сирийскую Арабскую Республику для участия в запрещенной в России международной террористической организации.

В настоящее время ведется розыск возможных соучастников террориста. 

Темы: Московская область, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2020, 22:36
Гость: Старый опер

Труп то явно не первой свежести. Я жмуриков насмотрелся всяких и не одну тысячу. От ещё тёпленьких до желе, вздутых шире бочки и кишащих опарышами, жареных и обглоданных. Липуют грубо, ни крови, ни входных ни выходных следов. Всех за дураков держат, труп явно привезён и аккуратно положен, даже не сброшен. Производят осмотр на камеру, на труп не осматривают. Если так грубо липуют подделку, то о каком-либо профессионализме говорит нечего. Такм профи и козу в огороде не поймать. А с сумкой это вообще атас.
27.07.2020, 19:46
Гость: Оборванный полет "лжеромантика".

Неужели во всей Центральной Азии так хорошо говорят на русском языке?
27.07.2020, 19:17
Гость: stalker

Как то он странно лежит. Лицом вниз с раскинутыми в стороны руками. Следов крови не видно. Ранений тоже. Автомат рядышком аккуратно располагается. Даже следов пыли на нем не видно. А говорят, что из него стреляли. Если да, то почему магазины полностью снаряжены ? Какое то ощущение постановочности всего происходящего.
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации