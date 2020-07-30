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Минпросвещения выступило за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

11:39 30.07.2020

Минпросвещения считает нецелесообразным введение обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее ведомство опубликовало проект приказа, который исключает иностранный язык из обязательной государственной итоговой аттестации. При этом школьники смогут сдавать иностранный язык в рамках ЕГЭ как предмет по выбору.

В комментарии ведомства говорится, что данная позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку. 

В Минпросвещения при этом подчеркивают, что иностранные языки - важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, непрерывно развивается.

Подготовленный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.

Темы: Министерство просвещения РФ, Образование в России, Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 16:57
Гость: Hy и

правильно. А то развели русофобию. Долой расистов дяди Сэма!
30.07.2020, 15:08
Гость: Как же

молодежь будет валить без языка?
30.07.2020, 14:37
Гость: a

Хотелось бы, чтобы РФ перестала быть обезьяной Запада и заголовок статьи был короче: "Минпросвещения выступило за отмену ЕГЭ".
Все комментарии (4)
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