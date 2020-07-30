Минпросвещения выступило за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

11:39

Минпросвещения считает нецелесообразным введение обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ранее ведомство опубликовало проект приказа, который исключает иностранный язык из обязательной государственной итоговой аттестации. При этом школьники смогут сдавать иностранный язык в рамках ЕГЭ как предмет по выбору.

В комментарии ведомства говорится, что данная позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку.

В Минпросвещения при этом подчеркивают, что иностранные языки - важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, непрерывно развивается.

Подготовленный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.