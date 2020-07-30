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Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на льготы по оплате ЖКХ

09:26 30.07.2020
Фото © KM.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Хабаравскому краю из федерального бюджета субвенций на льготы по оплате ЖКХ в размере 798,5 млн рублей, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что субвенция предназначена для компенсации стоимости услуг ЖКХ для федеральных льготников: ветеранов, инвалидов, граждан, попострадавших от радиационных и техногенных катастров.

"Льготники оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета", - прокомментировала пресс-служба правительства региона.

За первое полугодие ежемесячную денежную компенсацию за оплату услуг ЖКХ в Хабаровском крае получили 62 606 человек. На эти цели направлено 442,5 млн рублей.

Как пишет агентство, дополнительная потребность в субвенциях возникла в 30 субъектах России. Между регионами было распределено 9 млрд рублей.

Темы: Хабаровский край, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 16:32
Гость: stalker

Этой подачкой от федеральных властей они свой авторитет у хабаровчан не поднимут. Тем более, что она достанется только льготникам. А у остальных будет все по прежнему.
30.07.2020, 16:12
Гость: старый кубаноид

А что ж так мало дали? Вон на Чечню выделяют регулярно в десятки раз больше. Хотя той Чечни кот наплакал! А тут на целый край всего 800 миллионов. Купить за копейку решили народ? Плохо работаете, господа начальники! Там у людей зарплаты такие, что им ваши подачки и даром не нужны. Проще референдум провести и стать подданными Китая или Японии.
30.07.2020, 15:39
Гость: Евгений В

Власть РФ убеждена, что главное в жизни людей - это деньги и на них можно купить все. Это очень характерно для интеллектуального уровня этих...
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