Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на льготы по оплате ЖКХ

09:26

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Хабаравскому краю из федерального бюджета субвенций на льготы по оплате ЖКХ в размере 798,5 млн рублей, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что субвенция предназначена для компенсации стоимости услуг ЖКХ для федеральных льготников: ветеранов, инвалидов, граждан, попострадавших от радиационных и техногенных катастров.

"Льготники оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета", - прокомментировала пресс-служба правительства региона.

За первое полугодие ежемесячную денежную компенсацию за оплату услуг ЖКХ в Хабаровском крае получили 62 606 человек. На эти цели направлено 442,5 млн рублей.

Как пишет агентство, дополнительная потребность в субвенциях возникла в 30 субъектах России. Между регионами было распределено 9 млрд рублей.