В Москве в парке Горького десантники устроили драку с росгвардейцами

22:27

В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ.

Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям. Один человек в тельняшке был задержан. Однако, судя по кадрам записи, гуляющие решились заступиться за задержанного. Некоторые из них были нетрезвы и вели себя агрессивно. Один из празднующих набросился на росгвардейца, после чего правоохранители применили силу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным РЕН ТВ, к данному моменту инцидент исчерпан. Участники конфликта опрашиваются.