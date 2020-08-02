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В Москве в парке Горького десантники устроили драку с росгвардейцами

22:27 2.08.2020
Стоп-кадр из видео

В Москве в парке Горького произошла драка между мужчинами, празднующими День ВДВ. 

Вмешаться в происходящее пришлось правоохранителям. Один человек в тельняшке был задержан. Однако, судя по кадрам записи, гуляющие решились заступиться за задержанного. Некоторые из них были нетрезвы и вели себя агрессивно. Один из празднующих набросился на росгвардейца, после чего правоохранители применили силу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным РЕН ТВ, к данному моменту инцидент исчерпан. Участники конфликта опрашиваются.

Темы: Драки и групповые столкновения, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 03:35
Гость: Mass.

Козлы и жлобы ,что одни,что другие только позорят армию.
03.08.2020, 03:34
Гость: -

Не все с бабами воевать...
03.08.2020, 03:33
Гость: И правильно

Не все гвардейцам беременных баб и дкетте
Все комментарии (10)
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