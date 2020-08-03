Медведев предложил использовать арабский опыт ответственности за мигрантов

18:20

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу.

По словам Медведева, в России может быть использован опыт арабских стран, в которых на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу.

«Это жесткая мера, но тем не менее обсудить ее, наверное, следует», - цитирует РИА Новости слова Дмитрия Медведева.

Замглавы Совбеза также отметил, что в настоящее время многие мигранты оказались в довольно сложной ситуации. «Ну просто без средств к существованию», - заявил Медведев. По его данным, без работы в период распространения COVID-19 осталось около 40 процентов иностранцев, а это создает весьма питательную среду для роста преступности.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что в ближайшее время Россия может столкнуться с нехваткой рабочих рук. По мнению Путина, страна нуждается в притоке специалистов, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».