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Медведев предложил использовать арабский опыт ответственности за мигрантов

18:20 3.08.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил усложнить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу.

По словам Медведева, в России может быть использован опыт арабских стран, в которых на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу.

«Это жесткая мера, но тем не менее обсудить ее, наверное, следует», - цитирует РИА Новости слова Дмитрия Медведева.

Замглавы Совбеза также отметил, что в настоящее время многие мигранты оказались в довольно сложной ситуации. «Ну просто без средств к существованию», - заявил Медведев. По его данным, без работы в период распространения COVID-19 осталось около 40 процентов иностранцев, а это создает весьма питательную среду для роста преступности.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что в ближайшее время Россия может столкнуться с нехваткой рабочих рук. По мнению Путина, страна нуждается в притоке специалистов, «которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

Темы: Проблемы мигрантов в мире, Рынок труда и безработица в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 21:44
Гость: как можно более смело и решительно начинать использовать мно

Проверять мигрантов на детекторах лжи, кто выдержит проверку, пусть спокойно работает, при малейших сомнениях использовать более мощный детектор. Сделать компьютерные приложения детекция лжи по тембру голоса и антимонтажные сканеры аудиопленок, разместить в альтернативных магазинах приложений российских разработчиков (Яндекс, Мэйл, Сбербанк, магазин приложений Павла Дурова, Касперского, доктора веба, крока, паруса, наукограда Сколково), дело в том что из двух магистральных магазинов приложений их могут в любой момент снять. Проверка мигрантов на детекторах лжи - пилотный проект массового использования детекторов лжи для целей народного хозяйства вообще. Проверяющие скачивают на смартфоны эти детекторы лжи и антимонтажные сканеры. Мигранта опрашивают, на приложениях проверяют. При малейших сомнениях мигранта доставляют в специальный центр, где детекторы лжи самые мощные по данным магнитно-резонансной томографии, которые уже никто никогда не обманет. И там повторная проверка. При совершении уголовного преступления всю группу мигрантов которые хотят в России работать проверяют на этом магнитно-резонансном шлеме. В случае успеха проверок мигрантов - проверка в тех отраслях и секторах, где наибольшее разворовывание денег (по данным счётной палаты). Затем принятие закона что если воровство в секторе больше определенного порогового значения - государство обязано всех своих служащих в этом секторе на детекторах самых мощных, на детекторах-шлемах МРТ проверить.
03.08.2020, 21:33
Гость: славянин

Медведев предложил усложнить процедуру предоставления мигрантам разрешения на работу.
.........
Именно при Медведеве были максимально упрощены процедуры завоза в страну полуграмотных лохов с юга. Тайная цель - искусственно насадить в стране многонациональность, лишить русских доминирования в обществе, смешать нации и народности, превратить простых людей в легко управляемую биомассу.
03.08.2020, 21:15
Гость: да-да

Опять болтовня от конспирологического персонажа.
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