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Ефремов не признал вину, заявив, что ничего не помнит

12:48 5.08.2020
Адвокат Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Коллаж © KM.RU

Актер Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, заявив, что ничего не помнит.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда города Москвы.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» - заявил Ефремов.

По словам прокурора, в момент аварии Михаил Ефремов «проявил преступную небрежность» и превысил установленный скоростной лимит на 25 километров (скорость составляла 85 километров в час). Находящийся в суде сотрудник ДПС также подтвердил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения.

При этом адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что в момент аварии именно Ефремов находился за рулем автомобиля.

«Вы должны понять. Если бы он с первого дня понимал, что происходит, наверное, такого резонанса бы не было», - сказал Пашаев при этом не уточнив, был ли еще кто-то в машине вместе с Ефремовым в момент ДТП.


Эльман Пашаев приехал в суд на Maybach. Стоп-кадр из видео в YouTube

Ранее адвокат Пашаев также заявил о том, что доказательства вины актера могут быть фальсифицированы представителями потерпевших. Якобы они, в частности, намерены «привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», - сказал Пашев. По его словам, он знает о планах «привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Темы: ДТП, Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.08.2020, 22:07
Гость: Макар

Бывает! Вот я помню, ехал в поезде, упал с полки, головой треснулся. Тут помню, а тут не помню. Ну, думаю...(фильма)
05.08.2020, 21:57
Гость: фсьо па закону

- это, разве, не любимый лозунг кремлеботов?
05.08.2020, 21:52
Гость: Дрель сказзал,

что Падва будет, если не отмажет.
Все комментарии (46)
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