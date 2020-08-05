Ефремов не признал вину, заявив, что ничего не помнит

12:48

Актер Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, заявив, что ничего не помнит.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда города Москвы.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» - заявил Ефремов.

По словам прокурора, в момент аварии Михаил Ефремов «проявил преступную небрежность» и превысил установленный скоростной лимит на 25 километров (скорость составляла 85 километров в час). Находящийся в суде сотрудник ДПС также подтвердил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения.

При этом адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что в момент аварии именно Ефремов находился за рулем автомобиля.

«Вы должны понять. Если бы он с первого дня понимал, что происходит, наверное, такого резонанса бы не было», - сказал Пашаев при этом не уточнив, был ли еще кто-то в машине вместе с Ефремовым в момент ДТП.



Эльман Пашаев приехал в суд на Maybach. Стоп-кадр из видео в YouTube

Ранее адвокат Пашаев также заявил о том, что доказательства вины актера могут быть фальсифицированы представителями потерпевших. Якобы они, в частности, намерены «привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», - сказал Пашев. По его словам, он знает о планах «привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».