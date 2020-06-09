Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

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«ДТП с участием актера произошло на площади Смоленская в районе д. 3. Jeep столкнулся с Lada. Пострадал один человек», - заявил собеседник агентства «Москва».

Ефремов двигался на автомобиле Grand Cherokee по Садовому кольцу. На повороте он вылетел на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей.

По словам одного из очевидцев, который не являлся участником ДТП, за рулем находился именно Ефремов в состоянии сильного опьянения.

По информации СМИ, сам Ефремов был задержан. Вместе с ним в автомобиле также находились еще два пассажира.

По информации Telegram-канала Mash, Ефремов врезался в автомобиль, которым управлял 40-летний водитель. Он получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии в институте имени Склифосовского.

В отношении Ефремова может быть возбуждено дело по ч.2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», наказание до 7 лет лишения свободы).