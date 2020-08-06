Трех фигурантов «дела «Нового величия» приговорили к реальным срокам

18:33

Судья Люблинского суда Москвы признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества и огласил приговор. Трое фигурантов получили реальные сроки, остальные четверо — условные.

Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков — шесть лет, Петр Карамзин — 6,5 лет заключения. К условным срокам были приговорены: Дмитрий Полетаев — шесть лет условно, Максим Рощин — 6,5 лет условно, Мария Дубовик — шесть лет условно и Анна Павликова — четыре года условно, сообщает телеканал 360.

Никто из них свою вину не признал.

Активисты движения «Новое величие» были задержаны в марте 2018 года. Сначала их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Позже прокурор попросил убрать из обвинения пункт об участии в экстремистском сообществе, но его организацию оставили.

Обвинение утверждало, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита подчеркивала, что обвинение строилось на показаниях сотрудников силовых структур, которые попали в группу молодых людей во время оперативных действий.

Из слов судьи Александра Маслова следовало, что вина подсудимых доказывается наличием у организации устава, сайта, листовок, а также тем, что у них были «расписаны роли», программа действий («создание временного правительства», «создание конституции», «освобождение политических заключенных») и способ финансирования («путем сборов пожертвований»). Фигуранты на заседаниях говорили, что устав и другие «признаки сообщества» создал провокатор Руслан Данилов — на суде он выступал как свидетель, отмечает «Коммерсант».