Башкирская чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы

13:08

Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске объяснила мэру орода на оперативном совещании, почему безработные отказываются от трудоустройства и в регионе возник «кадровый голод». По ее словам, проблема заключается в слишком высоком пособии.

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как безработные граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», – цитирует чиновницу телеканал «Нефтекамск 24».

Представитель Центра занятости уточнила, что минимальный размер пособия по безработице в городе составляет 5175 рублей. Если в семье есть ребенок, то пособие увеличивается на три тысячи. Женщина объяснила, что безработный с тремя детьми может получать 15 тысяч рублей, что больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Зачем человеку работать, если можно получать пособие», – добавила она.

В Центре занятости Нефтекамска заявили Ura.ru, что слова чиновницы нужно воспринимать в контексте. По словам замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирины Семенихиной, сотрудница не хотела никого оскорбить и добавила, что власти оказывают помощь безработным, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Отметим, что размер МРОТ в Башкортостане в 2020 году составляет 12 130 рублей.