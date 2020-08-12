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Башкирская чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы

13:08 12.08.2020
Стоп-кадр из видео

Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске объяснила мэру орода на оперативном совещании, почему безработные отказываются от трудоустройства и в регионе возник «кадровый голод». По ее словам, проблема заключается в слишком высоком пособии.

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как безработные граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», – цитирует чиновницу телеканал «Нефтекамск 24».

Представитель Центра занятости уточнила, что минимальный размер пособия по безработице в городе составляет 5175 рублей. Если в семье есть ребенок, то пособие увеличивается на три тысячи. Женщина объяснила, что безработный с тремя детьми может получать 15 тысяч рублей, что больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Зачем человеку работать, если можно получать пособие», – добавила она.

В Центре занятости Нефтекамска заявили Ura.ru, что слова чиновницы нужно воспринимать в контексте. По словам замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирины Семенихиной, сотрудница не хотела никого оскорбить и добавила, что власти оказывают помощь безработным, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Отметим, что размер МРОТ в Башкортостане в 2020 году составляет 12 130 рублей.

Темы: Республика Башкортостан, Социальные проблемы в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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12.08.2020, 16:29
Гость: Голосуем сердцем дальше

В частности, к 2020 году россиянам пообещали среднюю зарплату в 2700 долларов в месяц, 100 метров жилплощади на семью из трех человек, а также «прогнозировали», что средний класс составит больше 50% населения. Ну и разумеется, заверили в том, что к 2020 году страна сойдет с “нефяной иглы”.
12.08.2020, 15:50
Гость: вот это причина

Вот эту безмозглую чиновницу да на такое пособие,ей бы и на косметику не хватило.
12.08.2020, 15:44
Гость: то есть эта.......считает что на 15 тысяч рублей

безработный с тремя детьми может получать 15 тысяч рублей, что больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Зачем человеку работать, если можно получать пособие», – добавила она.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/08/12/rynok-truda-i-bezrabotitsa-v-rossii/877787-bashkirskaya-chinovnitsa-nazvala-vyso

МОЖНО ПРОЖИТЬ ВЧЕТВЕРОМ?

Ждём подробностей сколько у этой крашеной квартир, автомобюилей и участков.

КМ, напиши те пожалуйста что входит в этот позорный МРОТ =12000 рэ.
Сколько макарошек нолсков, трусов и на сколько лет.
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