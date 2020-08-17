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Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с ввозом санкционных продуктов

09:15 17.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, пишет РБК.

В частности, он предложил ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта, вплоть до конфискации не только контрабандного товара, но и машин, а также запрета ввоза водителям на пять лет. 

По словам Данкверта, в последнее время контрабандисты стали действовать "более изощренно". Так, они пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго, используют ложный транзит и "другие преступные схемы". 

"Побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — цитирует слова чиновника издание.

Соответствующие предложения представлены правительству. По мнению Данкверта, они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию страны.

В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
 

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 15:49
Гость: Иван Иваныч

А есть чему кипеть? Почему непременно качественных. Не факт. Во вторых, если нам назначили санкции, то и мы должны наносить ответный ущерб. Если тебе нравится утираться, и ты из этой породы - на здоровье.
17.08.2020, 15:48
Гость: НКВД

А детей водителей отбирать и ссылать в Сибирь в лагеря для перевоспитания.
17.08.2020, 15:22
Гость: Сердечник

вам кушать или упаковку? судя по тону упаковку.
самое качественное это натуральное, а оно долго не хранится и поэтому гораздо лучше у себя на родине вырастить, выкормить и т.д.
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