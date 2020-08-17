Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с ввозом санкционных продуктов

09:15

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, пишет РБК.

В частности, он предложил ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта, вплоть до конфискации не только контрабандного товара, но и машин, а также запрета ввоза водителям на пять лет.

По словам Данкверта, в последнее время контрабандисты стали действовать "более изощренно". Так, они пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго, используют ложный транзит и "другие преступные схемы".

"Побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — цитирует слова чиновника издание.

Соответствующие предложения представлены правительству. По мнению Данкверта, они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию страны.

В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

