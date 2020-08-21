]]>
]]>
Главная В России Новости

Врачи разрешили перевезти Навального в Германию под ответственность жены

19:18 21.08.2020
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Врачи омской БСМП № 1, в которой находится Алексей Навальный, разрешили перевести политика в Германию под ответственность его жены Юлии Навальной.

Как сообщает РБК, данную информацию также подтвердила пресс-секретарь политика Кирая Ярмыш. По ее словам, «есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти».

В своем Twitter-аккаунте она отметила, что ей «жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени». «Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же», - написала Ярмыш.

При этом заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что мозг политика находится в стабильном состоянии, а представитель центра Пирогова в ходе пресс-подхода отметил, что Навальный покинет Омск в течение нескольких часов.

Темы: Алексей Навальный
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.08.2020, 03:20
Гость: В.М.

Тянули специально. После трех суток яд не определяется.
22.08.2020, 03:18
Гость: В.М.

Падаль - это ты. Навальный - единственный системный борец с россиянским ворьем, поэтому и сидит все время по кутузкам. Теперь дошло дело до попытки убийства.
Что-то он раскопал в Сибири...
22.08.2020, 03:08
Гость: Воля жены - закон

Она вправе распоряжаться телом как ей заблагорассудится, даже если омские врачи против. Дай Бог, чтобы потом без патологоанатомов все обошлось.
Все комментарии (16)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации