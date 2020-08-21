Врачи разрешили перевезти Навального в Германию под ответственность жены

19:18

Врачи омской БСМП № 1, в которой находится Алексей Навальный, разрешили перевести политика в Германию под ответственность его жены Юлии Навальной.

Как сообщает РБК, данную информацию также подтвердила пресс-секретарь политика Кирая Ярмыш. По ее словам, «есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти».

В своем Twitter-аккаунте она отметила, что ей «жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени». «Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же», - написала Ярмыш.

При этом заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что мозг политика находится в стабильном состоянии, а представитель центра Пирогова в ходе пресс-подхода отметил, что Навальный покинет Омск в течение нескольких часов.