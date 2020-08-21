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Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов

17:27 21.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

На заседании суда Михаил Ефремов заявил, что собирается отказаться от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые останутся консультантами.

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. - прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», - цитирует слова Ефремова РИА Новости.

По словам Ефремова, у него «есть знакомые адвокаты Падва и Никольский».

Напомним, уголовное дело против актера возбудили после аварии на Садовом кольце в Москве. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Темы: ДТП, Происшествия
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 01:52
Гость: Елена

Это какой то гребаный стыд, отвратительный фарс а не защита....все ,плин ,приплели сюда.И управление инопланетянами машиной Ефремова,и полуслепого свидетеля ,и энергетические сгустки и симуляцию инсульта ...может ещё ему и в штаны кто то нагадил?Не удивлюсь если ещё и несчастного Захарова сделают виновным.И на всей этой куче дерьма сидит наглый Ефремов и вопиет «Имейте совесть!» Позорище...Раньше Папа вытаскивал его зад из приключений,а теперь папы нет и некому позаботиться о 56 летнем мальчике,не научившемуся нести ответственности за свои проступки.Это же просто,будь мужиком,накосячил -отвечай.Украл -садись,убил,изнасиловал,избил - садись.Все по закону.Вспомнила фразу героя Юрского в разговоре с Шараповым из «Места встречи изменить нельзя».Там его герой говорит «Шарапов,если не жизнь,то хоть честь мою спаси»...Ефремову честь до голубой майки,трус,движет им только страх перед накащанием.И страх вонючий ,потный,липкий.
22.08.2020, 00:44
Гость: Прохожий

Как написано в сообщении, Ефремов не отказался, а перевёл в консультанты.
И Добровинский ещё тот ..... .
В общем, из трагедии устроили фарс. Позор Ефремову!
(Хотя куда ещё позорнее...)
21.08.2020, 23:52
Гость: Я худею!

Может, хватит мусолить уголовное дело пьяного артиста, по вине которого умер человек?
Теперь он ужиком вертится, чтобы сказать:"Я был в .опу пьяный и ничего не помню. Поэтому этого не было".
Только этот дурачок не понимает, что его ".опа" является отягчающим обстоятельством. Вытащить его из дерьма, в которое он влез по собственной инициативе, уже никакой адвокат не сможет.
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