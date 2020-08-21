Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов

17:27

На заседании суда Михаил Ефремов заявил, что собирается отказаться от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, которые останутся консультантами.

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. - прим. ред.). Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», - цитирует слова Ефремова РИА Новости.

По словам Ефремова, у него «есть знакомые адвокаты Падва и Никольский».

Напомним, уголовное дело против актера возбудили после аварии на Садовом кольце в Москве. В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.