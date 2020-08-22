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Взрывом в жилом доме в Ярославле полностью разрушены шесть квартир

10:47 22.08.2020
Фото из соцсети

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле повредил 12 квартир, шесть из них разрушены полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Накануне вечером в десятиэтажном доме произошел взрыв, в результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

В результате взрыва погибли три человека: две женщины и 8-летний мальчик.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из дома более 200 человек.

Спасательные работы завершены. В настоящее время принимается решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов.

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, пишет "Коммерсант".

Пострадавшая от взрыва дома в Ярославле пенсионерка рассказала корреспонденту РЕН ТВ о происшествии. В момент взрыва она находилась дома с мужем и маленькими детьми. У пострадавшей в квартире выбило лоджию.

"Мы сидели на диване. Времени было полвосьмого вечера, такой взрыв произошел, как будто что-то подпрыгнуло, мы напугались. Услышали страшный звук, выглянули из окошка - из подвала черный дым валит. Мы поняли, что что-то не то. Мы лично подумали, что газ взорвался", - вспоминает жительница.

 

Темы: Ярославль, Происшествия
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Комментарии читателей
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22.08.2020, 18:17
Гость: А

визитку домофона нашли?
22.08.2020, 16:08
Гость: Подлый агент Госдепа

Визитку Яроша нашли?
22.08.2020, 13:58
Гость: Сердечник

тут уже мало газосигнализаторы ставит,
тут уже нужно авторегистратор над газовой плитой ставить.
Все комментарии (5)
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