Взрывом в жилом доме в Ярославле полностью разрушены шесть квартир

10:47

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле повредил 12 квартир, шесть из них разрушены полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Накануне вечером в десятиэтажном доме произошел взрыв, в результате обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи.

В результате взрыва погибли три человека: две женщины и 8-летний мальчик.

Всего сотрудники МЧС эвакуировали из дома более 200 человек.

Спасательные работы завершены. В настоящее время принимается решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов.

СУ СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, пишет "Коммерсант".

Пострадавшая от взрыва дома в Ярославле пенсионерка рассказала корреспонденту РЕН ТВ о происшествии. В момент взрыва она находилась дома с мужем и маленькими детьми. У пострадавшей в квартире выбило лоджию.

"Мы сидели на диване. Времени было полвосьмого вечера, такой взрыв произошел, как будто что-то подпрыгнуло, мы напугались. Услышали страшный звук, выглянули из окошка - из подвала черный дым валит. Мы поняли, что что-то не то. Мы лично подумали, что газ взорвался", - вспоминает жительница.