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Мэрия Улан-Удэ отказала в проведении акции в защиту лесов на Байкале

20:12 23.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Мэрия Улан-Удэ не согласовала проведение пикета в защиту лесов на Байкале 30 августа, пишет Тайга.инфо со ссылкой на помощника депутата Народного Хурала Виктора Хоржирова. По его словам, мэр города Игорь Шутенков ссылается на эпидемию коронавируса.

«Власть не разрешает провести пикет в защиту Байкала под видом защиты населения от короновирусной инфекции, — сообщил Хоржиров. — Вот таковы двойные стандарты! Зато можно толкаться в "Титанах“, "Абсолютах“ (гипермаркеты — прим. ред.) и как сельди в бочках ездить в маршрутных автобусах».

Теперь организаторы намерены проводить одиночные пикеты. 

Закон о сплошных вырубках на Байкале 1 августа подписал президент России Владимир Путин. Он разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда зоны Байкала в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объектов, под которые можно рубить лес, определит правительство РФ. Они должны быть связаны с нуждами Транссиба и БАМа.

Темы: Россия, Байкал, Экология и охрана природных богатств России, Акции протеста и демонстрации в России
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