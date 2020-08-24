СМИ узнали о праве мэрии Москвы продавать записи с камер наблюдения

13:49

Столичная мэрия имеет разрешение на трансляцию и продажу данные со столичных камер видеонаблюдения. Как пишет газета "КоммерсантЪ", соответствующий пункт содержится в условиях контракта на установку 4 тысяч камер наблюдения в столичных клиниках.

Данный контракт был заключен департаментом информационных технологий (ДИТ) с Московской телекоммуникационной корпорацией сроком на пять лет. Стоимость контракта составляет 778 млн рублей.

В договоре говорится, что в цели обработки данных с камер входит "предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе" и "трансляция информации в открытом доступе" в интернете. Эти цели указаны в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока в ЕЦХД, речь идет как минимум о 25 000 камер.

Как отмечает издание, в декабре прошлого года пятидневный доступ к трансляции с камеры на черном рынке стоил 3000 рублей, а за 10 000 рублей можно было использовать систему распознавания лиц для поиска человека.

Эсперты заявляют, что подобные формулировки контрактов ДИТ угрожают безопасности персональных данных москвичей, даже если сами ДИТ не планируют предоставлять доступ к этим данным за вознаграждение. В департаменте заявили, что эти формулировки стандартны и "используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения".