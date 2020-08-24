Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

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Территория горы Куштау может получить статус особо охраняемой природной территории регионального значения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минприроды РФ.

Как рассказало ведомство, 22 августа глава Башкирии Радий Хабиров направил соответствующее обращение. В Минприроды также заявили, что ранее неоднократно предлагали придать данной территории статус особо охраняемой зоны, а также на шиханах Тратау и Юрактау. Ведомство готово оказать полное содействие в этом вопросе.

Шиханы - древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря более 230 миллионов лет назад. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения "Geosites". Подобные горы кроме Башкортостана есть только в Австралии. В 2008 году горы включены в шорт-лист проекта "Семь чудес России". Отмечается, что шиханы имеют значительный рекреационный потенциал, и в будущем здесь может быть создана особо охраняемая природная территория федерального значения.

В 2018 году власти Башкирии приняли решение о разработке Куштау. В 2019 году "Сырьевая компания", которая входит в "Башкирскую содовую компанию", получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау до августа 2039 года. Там предполагалось добывать известняк. Когда началась вырубка леса, начались массовые акции протеста местных жителей.

16 августа 2020 года Хабиров пообещал, что разработка прервется. А несколькими днями позже заявил, что подготовил документы на присвоение Куштау статуса памятника природы.

Проблема заключается в том, что запасов текущего месторождения известняка хватит только до 2024 года. Если там работы будут остановлены, то Россия не сможет экспортировать кальцинированную соду, а будет вынуждена ее импортировать.

Запасы Куштау ранее были оценены в 316,501 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, 275 млн тонн из которых - сырье для химической промышленности. По предварительным оценкам, запасов месторождения достаточно для 150 лет работы.