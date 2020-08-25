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В РПЦ священников будут наказывать за разглашение церковных тайн

20:53 25.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Синод Русской православной церкви предупредил клириков и монашествующих о недопустимости разглашения конфиденциальных сведений об РПЦ и установил наказания для тех, кто не будет следовать этому правилу.

В частности, для клирика такое разглашение повлечет запрет в служении на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния - до трех лет), сообщает "Интерфакс"

Для монашествующего наказанием будет отлучение от причастия на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния - до трех лет).

При этом Синод пояснил, что благословить клирика или монаха на разглашение конфиденциальной информации о Церкви может только патриарх или епархиальный архиерей.

Поводом для принятия такого решения стали случаи разглашения внутрицерковных секретов "третьим лицам, включая представителей средств массовой информации".

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 23:48
Гость: Стесняюсь спросить

что это за конфедециальные сведения такие, и от кого?
25.08.2020, 23:20
Гость: a

Толкование на Евангелие от Луки. Глава 8. 16-21. Зачало 36

17. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.
25.08.2020, 23:16
Гость: Путник

Нет ничего тайного, что не стало бы явным.
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