Родителям ограничат доступ в школы

11:52

Доступ родителей в школы в условиях пандемии будет ограничен, пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

По ее словам, из-за текущей эпидемиологической ситуации школы будут работать в "закрытом" режиме. Родители будут допускаться в школы только в случае необходимости.

Все собрания родителей по школьным вопросам будут перенесены в онлайн и дистанционные формы.

Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, однако на одного обучающегося в классе должно приходиться 2,5 метра. Ученики разных классов будут изолированы друг от друга, для каждого класса составлены гибкие графики и свое посещение школы.

В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога, будет работать система экстренного оповещения.