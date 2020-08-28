]]>
]]>
Главная В России Новости

Родителям ограничат доступ в школы

11:52 28.08.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Доступ родителей в школы в условиях пандемии будет ограничен, пишет ТАСС со ссылкой на заявление начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую.

По ее словам, из-за текущей эпидемиологической ситуации школы будут работать в "закрытом" режиме. Родители будут допускаться в школы только в случае необходимости. 

Все собрания родителей по школьным вопросам будут перенесены в онлайн и дистанционные формы.

Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, однако на одного обучающегося в классе должно приходиться 2,5 метра. Ученики разных классов будут изолированы друг от друга, для каждого класса составлены гибкие графики и свое посещение школы. 

В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога, будет работать система экстренного оповещения.

Темы: Коронавирус, Образование в России, Школьное образование в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2020, 15:52
Гость: gvozd

это все тот же левацкий фашизм из сша.. - один в один..
неужели все настолько слепы, что не видят как министерства рф исполяют указания демпартии сша?
28.08.2020, 15:48
Гость: ABCD

Правильно. Вообще тем кто может предъявить паспорт Израиля или счета в офшорах сделать особый статус "белый человек", а тем кто "средний класс" на 17тр, тем статус "рабочий скот бесправный".
Хотя формально в РФ это по сути уже существует, и по крайней мере в "суде" применяется квалифицированный подход к "сословиям и категориям граждан". Одного за шоколадки сажают на пять лет, другому за кражу пол миллиарда баксов дают условно.
В 2017г некий судья признался (видео есть на ютубе)в России (дословно) "Судьи в России не руководствуются законом - внутреннее убеждение прежде всего! Мы руководствуемся внутренним убеждением".
28.08.2020, 15:41
Гость: ABCD

А потом что? Граничат доступ родителей к детям вообще? Два часа в неделю свидания через стекло и всё?
Ситуация с школами похоже к маразму пришла. В СССР я по себе помню, в школы был свободный вход до 8...9 вечера! У нас в школе после 16 часов работали кружки, от слесарного до танцевального.
В школьную библиотеку вход с улицы был свободный, школьный кинозал для жителей микрорайона использовали как кинотеатр! А сейчас моя школа стала напоминать какую то тюрьму, на окнах первого этажа решетки, вокруг забор в 4 метра с видеокамерами. КПП с электронными пропусками и фото ученика на мониторе, рамки метало искателей.
Это что вообще? Свободная и безопасная страна такая?
Почему в СССР такого даже помыслить было нельзя???
Что бы тебя обыскивали при входе в школу а родителей туда вообще не пускали.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации