«Росатом» засекретил выложенный на YouTube фильм об испытаниях «Царь-бомбы»

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Госкорпорация «Росатом» ограничила доступ к документальному фильму об испытаниях «Царь-бомбы», который был выложен на официальном ютьюб-канале корпорации и приурочен к 75-летию атомной промышленности, пишет Znak.com.

Сначала фильм стал доступен только по ссылке, а вечером 27 августа доступ к нему ограничили совсем: теперь посмотреть его могут только те пользователи, которые получили разрешение. При этом копии картины остались на каналах у других пользователей YouTube — картину легко можно найти в свободном доступе.

Фильм был выложен 21 августа. 40-минутная лента была опубликована с англоязычными субтитрами. В фильме показали весь путь «Царь-бомбы» от сборочного цеха до детонации.

АН602 (она же «Царь-бомба) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956–1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова. Как говорится в «Википедии», испытывали бомбу 30 октября 1961 года. Ее сбросили с самолета на ядерном полигоне «Сухой Нос» на Новой Земле. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Царь-бомба» является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества.