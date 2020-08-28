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«Росатом» засекретил выложенный на YouTube фильм об испытаниях «Царь-бомбы»

23:42 28.08.2020
Кадр из фильма «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» ограничила доступ к документальному фильму об испытаниях «Царь-бомбы», который был выложен на официальном ютьюб-канале корпорации и приурочен к 75-летию атомной промышленности, пишет Znak.com.

Сначала фильм стал доступен только по ссылке, а вечером 27 августа доступ к нему ограничили совсем: теперь посмотреть его могут только те пользователи, которые получили разрешение. При этом копии картины остались на каналах у других пользователей YouTube — картину легко можно найти в свободном доступе.

Фильм был выложен 21 августа. 40-минутная лента была опубликована с англоязычными субтитрами. В фильме показали весь путь «Царь-бомбы» от сборочного цеха до детонации.

АН602 (она же «Царь-бомба) — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1956–1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР Игоря Курчатова. Как говорится в «Википедии», испытывали бомбу 30 октября 1961 года. Ее сбросили с самолета на ядерном полигоне «Сухой Нос» на Новой Земле. Измеренная мощность взрыва составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Царь-бомба» является самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю историю человечества. 

Темы: Атомная энергетика в России, Росатом
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Комментарии читателей
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29.08.2020, 10:48
Гость: обрати внимание ,рассея нный

Здесь речь идёт про хорошие начинания ,а не про титулованных особ!Ты хоть богом его зови,но начинания его на героя явно тянут.
29.08.2020, 10:17
Гость: Эт они явно поспешили!

Засекретить?В дребезги?.... Явно поторопились в эпоху ,когда космические корабли бороздят по просторам Большого театра.А вот давеча был такой случай, хотя мертвые с косами пока вдоль дороги не стоят,но тенденция просматривается :
"Сотрудничество Роскосмоса с Всероссийским мотоклубом «Ночные Волки»"
29.08.2020, 10:13
Гость: Прорубь на Оби

пРИ ТАКОЙ БОМБЕ И ЗАРАЖЕНИИ НИВЫ ПОСЛЕ АТОМНОГО ВЗРЫВА НЕБОЖИТЕЛЯМ мОСКВЫ И вАШИНГТОНА НЕ УЦЕЛЕТЬ.А ВОТ ЛЕТАЮЩУЮ ТАРЕЛКУ ИМ ЗА ИХ ТЛЕТВОРНЫЙ ОБРАЗ ПРАВЛЕНИЯ РУССКИЕ НЕ ДАДУТ.
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