США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

15:28

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.

Инцидент произошел 28 августа. Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к рубежам РФ. Для недопущения нарушения госграниц страны в воздух были подняты два Су-27, пишут «Известия».

Истребители приблизились к бомбардировщику на безопасное расстояние, а когда тот развернулся от российской госграницы, вернулись на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ заверили, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграниц страны допущено не было.

«Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая (траекторию полета В-52. — Ред.) в пределах 100 футов (порядка 30 м. — Ред.) от носовой части B-52 на одной высоте и при использовании форсажа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 маневрировать», — говорится в заявлении американских военных.

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что подобные действия «увеличивают вероятность столкновений в воздухе, нецелесообразны и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными нормами полетов».