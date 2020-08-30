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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

15:28 30.08.2020
Стоп-кадр из видео

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. 

Инцидент произошел 28 августа. Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к рубежам РФ. Для недопущения нарушения госграниц страны в воздух были подняты два Су-27, пишут «Известия».

Истребители приблизились к бомбардировщику на безопасное расстояние, а когда тот развернулся от российской госграницы, вернулись на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ заверили, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграниц страны допущено не было.

«Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик B-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая (траекторию полета В-52. — Ред.) в пределах 100 футов (порядка 30 м. — Ред.) от носовой части B-52 на одной высоте и при использовании форсажа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 маневрировать», — говорится в заявлении американских военных.

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что подобные действия «увеличивают вероятность столкновений в воздухе, нецелесообразны и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными нормами полетов».

Темы: Военная авиация в мире, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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30.08.2020, 21:55
Гость: Алексей

Сбивать думаю ещё будет впереди. Все зависит от насколько тяжёлой будет вторая волна коронабессия
30.08.2020, 21:53
Гость: Алексей

Это по сути так. Американцы никогда ни в чем не виноваты. )))

С ними надо их же методами. Да и вообще не реагировать. Считаете что перехватили небезопасно перехватили? Не летайте у наших границ. А то кто знает может ваш Б52 несёт новый штам коронавируса на борту. Жаль что этого Песков не скажет. Но именно так с ними надо всеми западниками. Силой и только силой как делали это наши отцы и деды во времена СССР. А ещё лучше сбить ракетой, пусть за Курск и Вагнеровцев расстрелянных ответят. И инцидентов больше не будет. Поверьте...
30.08.2020, 21:20
Гость: Да уж

Там походу бетон пошел...
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