Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день подряд

11:52

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 993 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее же число заболевших с начала пандемии COVID-19 составляет 995 319, выздоровели 809 387 пациентов.

Таким образом, показатель суточного прироста растет пятый день подряд, при этом с 16 августа суточный прирост заразившихся не превышает 5 тысяч человек. Днем ранее прирост составил 4980 инфицированных. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве — 685, Петербурге — 188 и Московской области — 146.

За последние сутки скончались 83 человека, ранее заболевших коронавирусом COVID-19. Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве — 12. В остальных субъектах России за сутки умерли менее чем по десять человек.

Так, в частности, в Ульяновской области скончались восемь зараженных, в Красноярском крае и Омской области умерли по семь человек, в Краснодарском крае — пять, в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае — по четыре пациента.