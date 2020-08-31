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Количество новых случаев COVID-19 в России растет пятый день подряд

11:52 31.08.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 993 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее же число заболевших с начала пандемии COVID-19 составляет 995 319, выздоровели 809 387 пациентов.

Таким образом, показатель суточного прироста растет пятый день подряд, при этом с 16 августа суточный прирост заразившихся не превышает 5 тысяч человек. Днем ранее прирост составил 4980 инфицированных. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве — 685, Петербурге — 188 и Московской области — 146.

За последние сутки скончались 83 человека, ранее заболевших коронавирусом COVID-19. Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве — 12. В остальных субъектах России за сутки умерли менее чем по десять человек.

Так, в частности, в Ульяновской области скончались восемь зараженных, в Красноярском крае и Омской области умерли по семь человек, в Краснодарском крае — пять, в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае — по четыре пациента.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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31.08.2020, 13:20
Гость: Добрый селянин

Напрашивается глупый вопрос: почему среди москвичей, выезжающих еженедельно, а то и выехавших весной на дачи, ДПК и т.д. в другие области и не вернувшихся в Москву до сих пор, заболевших нет?!
31.08.2020, 13:19
Гость: A

Опять Кремль запускает ковидный лохотрон по команде кукловодов из ВОЗ. Но мифический барановирус уже никто не верит.
31.08.2020, 12:58
Гость: вадим иванович

так быдлота из турции подвалила вот процент аминь
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