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21-летняя дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

08:30 2.09.2020
Айшат Кадырова
Скриншот с YouTube

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат заняла должность первого заместителя министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, назначение Айшат на эту должность является "твердо взвешенным" решением. Сама инициатива этого назначения пренадлежит министру культуры Чечни Хож-Бауди Дааеву.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал он.

Кадыров напомнил, что на протяжении нескольких лет Айшат возглавляла собственный Модный дом Firdaws, представляя всему миру чеченские обычаи и традиции, "раскрывая неповторимый образ чеченской женщины".

Кроме того, она участвовала в востановлении и развитии филармонии Чечни, активно помогая местным артистам и ансамблям. За это она была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

"Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации". Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!" - резюмировал Кадыров. 

Темы: Чечня, Искусство и культура
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 16:43
Гость: хуху не хохо

У нас сразу учат, финансовыми потоками рулить. Следующий щаг будет на должности министра
02.09.2020, 15:22
Гость: ичи

Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации"

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/09/02/iskusstvo-i-kultura/878362-doch-kadyrova-stala-pervym-zamministra-kultury-chechn

Прав дед а мы запад в части англо саксов копируем как дураки а нам 1000 лет!!!!!
02.09.2020, 15:13
Гость: Пилот

А министр хитрый, понимает что через дочку сможет влиять на отца и выпрашивать больше денег для себя, для этого её и пригласил к себе замом. Они все равно ничего делать не будет.
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