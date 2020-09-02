21-летняя дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

08:30

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат заняла должность первого заместителя министра культуры республики. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, назначение Айшат на эту должность является "твердо взвешенным" решением. Сама инициатива этого назначения пренадлежит министру культуры Чечни Хож-Бауди Дааеву.

"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал он.

Кадыров напомнил, что на протяжении нескольких лет Айшат возглавляла собственный Модный дом Firdaws, представляя всему миру чеченские обычаи и традиции, "раскрывая неповторимый образ чеченской женщины".

Кроме того, она участвовала в востановлении и развитии филармонии Чечни, активно помогая местным артистам и ансамблям. За это она была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

"Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации". Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!" - резюмировал Кадыров.