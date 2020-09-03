Антон Шипулин научит уральцев меньше есть за миллион рублей от государства

21:10

Фонд Антона Шипулина получил 1 млн 42 тысячи рублей от фонда президентских грантов на реализацию проекта «Школа бюджетного здорового питания "Рецепт здоровья“». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов, а также на портале самой благотворительной организации. Основная идея проекта — научить студентов питаться на небольшие деньги.

Идея родилась еще в 2017 году. «Мы вспоминали наши студенческие годы, как жили в общежитиях — там "не до хорошего", — рассказала изданию URA.RU директор фонда Ксения Шакирова. - Из-за ограниченных средств рацион [студентов] обедняется, продукты заменяются на менее качественные. Мы взяли это за идею и сделали проект под лозунгом "Выжить на 100 рублей"».

Вопрос о том, нормально ли, что фонд Шипулина получил от государства средства, чтобы научить людей кушать на небольшие деньги, его директор назвала некорректным. «Я считаю, получить грант, чтобы обучить людей в условиях сложившейся экономической ситуации питаться без потери качества — это нормально», — заявила Шакирова.

Антон Шипулин - российский биатлонист,, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году, после чего стал депутатом Государственной Думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».