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Антон Шипулин научит уральцев меньше есть за миллион рублей от государства

21:10 3.09.2020
Фото со страницы Антона Шипулина в соцсети

Фонд Антона Шипулина получил 1 млн 42 тысячи рублей от фонда президентских грантов на реализацию проекта «Школа бюджетного здорового питания "Рецепт здоровья“». Об этом сообщается на сайте фонда президентских грантов, а также на портале самой благотворительной организации. Основная идея проекта — научить студентов питаться на небольшие деньги.

Идея родилась еще в 2017 году. «Мы вспоминали наши студенческие годы, как жили в общежитиях — там "не до хорошего", — рассказала изданию URA.RU директор фонда Ксения Шакирова. -  Из-за ограниченных средств рацион [студентов] обедняется, продукты заменяются на менее качественные. Мы взяли это за идею и сделали проект под лозунгом "Выжить на 100 рублей"».

Вопрос о том, нормально ли, что фонд Шипулина получил от государства средства, чтобы научить людей кушать на небольшие деньги, его директор назвала некорректным. «Я считаю, получить грант, чтобы обучить людей в условиях сложившейся экономической ситуации питаться без потери качества — это нормально», — заявила Шакирова.

Антон Шипулин - российский биатлонист,, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Шипулин завершил спортивную карьеру в 2018 году, после чего стал депутатом Государственной Думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».

Темы: В России
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 22:07
Гость: вырав

сам пример подай
03.09.2020, 21:55
Гость: )))

Нихрена себе, этого гранта на год хватит по 2854 руб в день. Харя треснет от таких денег. Опять макарошки предложат? Шипулин пусть на 17тыс.поживет! У...ы...
03.09.2020, 21:40
Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

А Антон Шиbпулин - это кто???
При чем лыжи и питание?
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