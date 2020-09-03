10:58

Продажи подержанных вещей через такие платформы, как "Авито" и "Юла" подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов, считает Минфин.

Как пишет газета "Ведомости", законодательство не возлагает на электронные платформы и социальные сети функции налоговых агентов. Поэтому, физлица должны сами платить налог после продажи своего имущества.

В ведомстве считают, что если будет ужесточен контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на "Авито" и "Юле", то бюджет сможет дополнительно получать 80 млрд рублей в год.

Как пишет издание со ссылкой на данные экспертов, за два года количество сделок на "Авито" выросло с 90 млн (295 млрд руб). в 2017 году до 177 млн сделок (568 млрд руб.) в 2019 году. В 60% случаев продавались старые вещи, 29% продавцов предлагали новые предметы.

Федеральная налоговая служба поддержала инициативу и напомнила, что физические лица должны платить налог на доходы после продажи имущества.

Если данная инициатива будет приведена в исполнение, то люди начнут искать другие возможности сбыта б/у вещей, считают эксперты издания.