В ФАС рассказали об обманах банками своих клиентов

08:35

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нашли множество нарушений банков в части взаимодействия с клиентами, пишет РИА Новости.

По итогам проведенной ФАС проверки было зафиксировано значительное число фактов недобросовестной конкуренции за период с января по июнь включительно. Только центральному аппарату пришлось выписать 11 предупреждений.

Так, людям часто не раскрывают полной информации, вводя тем самым в заблуждение. Некоторые банки дают неверные данные о действующих тарифах, не доводят до сведения клиентов информацию о неначислении процентов с конкретного остатка средств, умалчивают об ограничениях по кэшбеку по кредитным и дебетовым картам.

В ведомстве отметили, что кредитные организации незаконно заманивают клиентов лозунгами о государственном участии в их капитале, намекая на надежность банка. При этом условия в таком случае могут быть хуже других.

Ряд банков предлагают клиентам закрывать вклады, утверждая, что средства лучше хранить на счетах, в том числе накопительных. В таком случае банки обещают высокий процент, однако обещания свои не выполняют.