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В ФАС рассказали об обманах банками своих клиентов

08:35 4.09.2020
Федеральная антимонопольная служба
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы нашли множество нарушений банков в части взаимодействия с клиентами, пишет РИА Новости.

По итогам проведенной ФАС проверки было зафиксировано значительное число фактов недобросовестной конкуренции за период с января по июнь включительно. Только центральному аппарату пришлось выписать 11 предупреждений.

Так, людям часто не раскрывают полной информации, вводя тем самым в заблуждение. Некоторые банки дают неверные данные о действующих тарифах, не доводят до сведения клиентов информацию о неначислении процентов с конкретного остатка средств, умалчивают об ограничениях по кэшбеку по кредитным и дебетовым картам. 

В ведомстве отметили, что кредитные организации незаконно заманивают клиентов лозунгами о государственном участии в их капитале, намекая на надежность банка. При этом условия в таком случае могут быть хуже других.

Ряд банков предлагают клиентам закрывать вклады, утверждая, что средства лучше хранить на счетах, в том числе накопительных. В таком случае банки обещают высокий процент, однако обещания свои не выполняют. 

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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04.09.2020, 14:17
Гость: ABCD

"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..., несите ваши денежки иначе быть беде..."
04.09.2020, 14:16
Гость: ABCD

Это не обман, это их стиль работы.
Сам принцип банковского ростовщичества в РФ это наживаться на клиентах любой ценой.
Даже ПНФы всякие, и те обещают клиентам златые горы, в надежде что клиент до пенсии не доживёт.
Все хором тянут одну и ту же песню- "несите нам свои денежки и по больше...".
04.09.2020, 12:54
Гость: Elon

И ??? Банк заключил с вами ВАШ договор? Обычно- не хочешь НАШ (банка)договор,не подписывай!
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