Инспектору Московской областной таможни вынесли приговор по делу о взятках

21:37

Более 4 млн рублей в виде взяток заработал инспектор Давыдовского таможенного поста Московской областной таможни за несколько лет. За коррупцию его отправили в колонию строгого режима.

Уголовное дело против таможенника вело Московское следственное управление на транспорте СКР. Инспектора отправили под суд, где гособвинение доказало несколько эпизодов взяточничества со стороны таможенника, сообщает pasmi.

Суд установил, что с 2014 по 2017 год таможенник неоднократно получал взятки от коммерсантов за ускорение процесса таможенного оформления товаров. По результатам прений ему назначили 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а также на 8 лет запретили работать на госслужбе. Из таможенной службы взяточника уволили.