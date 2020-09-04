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Большую часть россиян хотят вакцинировать в течение 9-12 месяцев

16:02 4.09.2020
Вакцинация
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение 9-12 месяцев планируется вакцинация от COVID-19 большей части населения России.

«Это (вакцинация - прим.ред.), по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», - цитирует его слова ТАСС.

Также Гинцбург рассказал о трансфере технологий.

«Трансфер технологий на те мощности, которые будут располагаться в тех странах, которые изъявят желание воспользоваться вакциной, разработанной в институте. Этот принцип, насколько я понимаю, будет единственным до тех пор, пока внутренний рынок, потребность нашей страны, нашего населения не будет удовлетворена в этом препарате, то есть пока проиммунизируем большую часть своего населения», - сказал Гинцбург.

По словам Гинцбурга, вакцина «Спутник V» способна защищить организм от COVID-19 на протяжении двух и более лет.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2020, 21:39
Гость: Я дико извиняюсь! (одесск.)

Кто-нибудь доказал, что после всаживания этой вакцины человек ТОЧНО не заболеет?
Если нет, то нахрена это нужно?
Нужно изобретать ЛЕКАРСТВО.
04.09.2020, 20:36
Гость: stalker

Опять таки вопрос. Кто вакцинацию будет оплачивать ? Если граждане за свой счет, то о вакцинации большей части населения можно забыть.
04.09.2020, 20:01
Гость: Дед

Что уже усыплять?
Все комментарии (13)
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