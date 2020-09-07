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Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

11:52 7.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Группа детей, которые потерялись в горах Сочи, вышли на связь со спасателями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что все участники похода живы.

Как рассказали в МЧС, маршрут группы удалось отследить по камерам. Дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам. Один из детей сумел позвонить маме и сообщить, где они находятся. Туда были направлены сотрудники МЧС. 

Ранее сообщалось, что в горах Сочи оперативные службы разыскивают группу туристов-спортсменов из Твери, среди которых трое взрослых и восемь несовершеннолетних.

Спортсмены и тренер отправились в поход в горы курорта "Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде. В горах Сочи прошел ливень, опустился туман. Погода уже улучшилась.

Темы: Сочи, Происшествия, Происшествия и несчастные случаи с туристами
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 14:02
Гость: Чикатило

Давай, давай!!! Я вас очень жду!
07.09.2020, 13:52
Гость: грек

Ну а как без проишествии в турпоходе,тем боле в горах Сочи,всё нормально дети запонят на всю оставшуюся жизнь, замечу, вспоминать будут, с настольгическим восхищение.
пацаны вы супер............
07.09.2020, 13:38
Гость: Юляша

Ну прямо Спортлото-82 :)
07.09.2020, 13:10
Гость: Там терятся

негде.
07.09.2020, 13:01
Гость: Можно ехать

Никаких Чикатил в Сочи нет.
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