Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

11:52

Группа детей, которые потерялись в горах Сочи, вышли на связь со спасателями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что все участники похода живы.

Как рассказали в МЧС, маршрут группы удалось отследить по камерам. Дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам. Один из детей сумел позвонить маме и сообщить, где они находятся. Туда были направлены сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи оперативные службы разыскивают группу туристов-спортсменов из Твери, среди которых трое взрослых и восемь несовершеннолетних.

Спортсмены и тренер отправились в поход в горы курорта "Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде. В горах Сочи прошел ливень, опустился туман. Погода уже улучшилась.