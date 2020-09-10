Имущество экс-главы Марий Эл на 375 млн руб. передано государству

16:19

Леонид Маркелов. Стоп-кадр из видео в YouTube

Суд передал имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова государству. Общая сумма обращенных в доход РФ недвижимости, транспортных средств и денег составляет 374,8 млн рублей.

Как сообщает «Интерфакс», это уже второй иск замгенпрокурора к Маркелову и соучастникам о взыскании приобретенного коррупционным путем имущества.

Напомним, в ноябре прошлого года суд в удовлетворил иск Генпрокуратуры к Маркелову и 10 соответчикам (2 физических и 8 юридических лиц) о взыскании в казну имущества общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Данное решение суда уже вступило в силу.

Леонид Маркелов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По делу также проходят глава марийской телекомпании Наталья Кожанова (посредничество в получении взятки в особо крупном размере) и бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева (злоупотребление полномочиями).

Следствие считает, что через Кожанову Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша свыше 235 млн рублей за содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагается, что полученная взятка маскировалась под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой убыточное сельскохозяйственное предприятие «Тепличное», которое в 2017 году обанкротилось.

Криваш в настоящее время находится в розыске.