Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

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Министерство юстиции России заявило о намерении добиться лишения статуса адвоката юриста Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП с летальным исходом.

Кроме того, Минюст выступает за привлечение к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который представлял интересы потерпевшей стороны.

Как пишет "Интерфакс", ведомство уже направило указания в территориальные управления Минюста по Северной Осетии и по Москве о внесении в адвокатские палаты представления на Пашаева и Добровинского.

Пашаев назвал данное намерение Минюста РФ неправомерным.

Ранее квалификационная палата адвокатов Северной Осетии приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева во время защиты Ефремова. Отмечается, что комиссия оценивала этичность поведения адвоката и соблюдение им правил профессии. Данное заключение передано в Совет палаты адвокатов, который вынесет решение о мере ответственности.

Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал виновным актера Ефремова, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

ДТП с актером произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения.