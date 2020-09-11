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Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

09:35 11.09.2020
Здание Минюста
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство юстиции России заявило о намерении добиться лишения статуса адвоката юриста Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП с летальным исходом.

Кроме того, Минюст выступает за привлечение к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который представлял интересы потерпевшей стороны.

Как пишет "Интерфакс", ведомство уже направило указания в территориальные управления Минюста по Северной Осетии и по Москве о внесении в адвокатские палаты представления на Пашаева и Добровинского.

Пашаев назвал данное намерение Минюста РФ неправомерным. 

Ранее квалификационная палата адвокатов Северной Осетии приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева во время защиты Ефремова. Отмечается, что комиссия оценивала этичность поведения адвоката и соблюдение им правил профессии. Данное заключение передано в Совет палаты адвокатов, который вынесет решение о мере ответственности. 

Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса. 

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал виновным актера Ефремова, совершившего в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве, и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

ДТП с актером произошло 8 июня. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 13:41
Гость: деляжкин

ты не из куева ли вылупился,"бялорус" ?Или дедушка твой был "заслуженный" полицай ?Спасибо Интернету - скоро всех вас вычислим и найдем до единого.И накажем.Нигде не заховаетесь.
11.09.2020, 13:29
Гость: Трудоголики

Думаю во всем виноваты Горбачев, Ельцин и Путин! Не справедливо только то, что Горбачеву дали премию за развал Союза, а за разграбление России Ельцину и Путину ничего не дали....
11.09.2020, 12:41
Гость: Андрей

Ефремов сам себя подверг страданиям, доверившись адвокату-фантазеру с фантастически бесперспективной линией защиты (кто только его порекомендовал!?). Это говорит о высокой степени его моральной деградации. Признал бы очевидное без выпендрежа типа ничего не помню - отстаньте, сотрудничал бы со следствием, раскаялся бы в духе своего первого видеообращения (когда увидел, сам чуть не прослезился!) и смог бы рассчитывать меньший срок, сомневаюсь что условно, но хотя бы в поселении, а не общего режима.
11.09.2020, 12:37
Гость: ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ

Тут надо особое мнение Лозы выслушать
11.09.2020, 12:00
Гость: Также

сурово наказать судей и прокуроров.
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