Поклонская направила в ООН материалы о прекращении подачи воды в Крым

14:05

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, представляющая Республику Крым в нижней палате российского парламента, направила в ООН данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым.

"Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы. Оправдания украинской стороной своего преступления выглядят нелепо: ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней, после того как сами незаконно перекрыли воду, поступающую в Крым по Северо-Крымскому каналу из международной (а не приватизированной кем-то) реки Днепр, держа «руку на кранике», является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом", - написала Поклонская на своей странице в "ВКонтакте".

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова, напоминает ТАСС. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.