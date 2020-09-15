В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

09:22

Минтруд РФ проиндексирует пенсии в 2021 году. Как пишет РИА Новости, страховые пенсии планируется проиндексировать на 6,3%, а социальные - на 2,6%.

Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающего пенсионера в следующем году составит 17 443 рубля.

Всего на выплату страховых пенсий в 2021 году планируется выделить 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ПФР в 2021 году обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек.