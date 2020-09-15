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В России увеличится среднегодовой размер пенсии по старости

09:22 15.09.2020
Пенсионный фонд РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Минтруд РФ проиндексирует пенсии в 2021 году. Как пишет РИА Новости, страховые пенсии планируется проиндексировать на 6,3%, а социальные - на 2,6%.

Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающего пенсионера в следующем году составит 17 443 рубля. 

Всего на выплату страховых пенсий в 2021 году планируется выделить 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ПФР в 2021 году обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек.

Темы: Положение пенсионеров в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 16:18
Гость: D.D.

уточняйю - боримся с "Роисся вперде", - системой грязе-князевой новодворянщины, гасилующей "эту страну" в подворотне Спасской Башни
типо, подобное подобным
15.09.2020, 15:02
Гость: Им и прочим

Не до грамотности. С "рижимом" борятся.
15.09.2020, 14:44
Гость: Шило

Так другой у молодняка и не будет! Да и то,к годам 90! Работадатель, за них платить не будет. Капитализм! Человек, человеку - волк!
15.09.2020, 13:30
Гость: Зое и прочим грамотеям

В русском языке слово "раз" не имеет множественного числа.
15.09.2020, 13:10
Гость: Ник

Непонятно,зачем чиновникам пенсия? Ведь они и так живут как при коммунизме:от каждого по способности (у них удивительная способность болтать языком и мало что делать) и каждому по потребности (загребают в свои карманы все что позволяет должность).
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