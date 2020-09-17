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ЦИК получит из бюджета дополнительно свыше 4 млрд руб. на выборы в Госдуму

23:33 17.09.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете и достигнут 20,2 млрд руб. С пояснительной запиской к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ознакомился РБК.

Резкий рост бюджетных ассигнований ЦИК связан с проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в следующем году.

Правительство дополнительно направит ЦИК свыше 4 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы. Таким образом, учитывая уже зарезервированные 12,557 млрд руб., общие расходы на проведение думских выборов возрастут до 16,6 млрд руб. Для сравнения: на прошлые думские выборы 2016 года было потрачено меньше бюджетных средств — 10,3 млрд руб.

Всего на будущий год Минфин выделит ЦИК 20,2 млрд руб., на 2022-й — 3,98 млрд, на 2023-й — 23,86 млрд.

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Центризбирком
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 02:15
Гость: ABCD

Правильно, вот для чего сокращается финансирование социалки, обороны, медицины и образования.
Сэкономленные средства (судя по тому что было на обнуляшках) будут тратится на чиновников ЦИК, пропаганду всенародной любви плебса к Патрицию, на премии чиновникам ЦИК которые "соберут больше всего правильных голосов".
Власть откровенно замыкается уже на себе. Не на избирателей будут тратить деньги, которые их типа избирают, на себя, которых избирают!
«Уровень бреда превысил уровень жизни в России»
(С) уральский фермер Василий Мельниченко.
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