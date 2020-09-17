ЦИК получит из бюджета дополнительно свыше 4 млрд руб. на выборы в Госдуму

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Расходы федерального бюджета на деятельность Центризбиркома в 2021 году вырастут на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете и достигнут 20,2 млрд руб. С пояснительной запиской к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ознакомился РБК.

Резкий рост бюджетных ассигнований ЦИК связан с проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в следующем году.

Правительство дополнительно направит ЦИК свыше 4 млрд руб. на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы. Таким образом, учитывая уже зарезервированные 12,557 млрд руб., общие расходы на проведение думских выборов возрастут до 16,6 млрд руб. Для сравнения: на прошлые думские выборы 2016 года было потрачено меньше бюджетных средств — 10,3 млрд руб.

Всего на будущий год Минфин выделит ЦИК 20,2 млрд руб., на 2022-й — 3,98 млрд, на 2023-й — 23,86 млрд.